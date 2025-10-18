এইমাত্র
    ১১০ কোটি ডলারের বিনিময়ে গাদ্দাফির ছেলেকে মুক্তি দিচ্ছে লেবানন

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:০৫ পিএম
    ১১০ কোটি ডলারের বিনিময়ে গাদ্দাফির ছেলেকে মুক্তি দিচ্ছে লেবানন

    সংগৃহীত ছবি

    লিবিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফির কনিষ্ঠ পুত্র হান্নিবাল গাদ্দাফিকে প্রায় ১ দশক পর জামিনে মুক্তি দিয়েছে দেশটির আদালত। তবে জামিন কার্যকর হতে ১১০ কোটি ডলার প্রদান করতে হবে। জামিনে মুক্তি দেওয়া হলেও তার ওপর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

    শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) লেবাননের জাতীয় সংবাদ সংস্থা (এনএনএ) জানায়, হান্নিবাল গাদ্দাফি ১৯৭৮ সালে লিবিয়ায় নিখোঁজ হওয়া শিয়াদের প্রভাবশালী নেতা ইমাম মুসা আল-সাদর সম্পর্কে তথ্য গোপন করেছেন। ওই মামলার তদন্তের অংশ হিসেবেই তাকে ২০১৫ সালে লেবাননে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ইমাম মুসা আল-সাদর ছিলেন লেবাননের শিয়া সম্প্রদায়ের একজন সম্মানিত ধর্মীয় নেতা এবং আমল মুভমেন্টের প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে যা হিজবুল্লাহর রাজনৈতিক মিত্র।

    ১৯৭৮ সালে তিনি দুই সহযোগীসহ লিবিয়ায় মুয়াম্মার গাদ্দাফির সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যান। কিন্তু পরবর্তীতে তারা ৩ জনই নিখোঁজ হন। এরপর তাদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

    হান্নিবাল গাদ্দাফির আইনজীবী লরেন্ট বায়োঁ জামিনের সিদ্ধান্তকে অগ্রহণযোগ্য আখ্যা দিয়ে বলেন, তার মক্কেল আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার আওতাধীন এবং ১ কোটি ১০ লাখ ডলারের জামিন দেওয়া তার পক্ষে অসম্ভব।

    মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ হান্নিবালের মুক্তির দাবি জানিয়ে বলেছে, তাকে অযৌক্তিক অভিযোগে দীর্ঘদিন আটক রাখা হয়েছে।

    এদিকে আল-সাদর পরিবার জানায়, আমাদের লক্ষ্য হান্নিবালের আটক বা মুক্তি নয়, বরং ইমাম আল-সাদরের নিখোঁজের সত্য উদঘাটন।

    এমআর-২

    জামিন গাদ্দাফির ছেলে লেবানন

