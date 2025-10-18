কক্সবাজারে ফুফাতো ভাইয়ের হাতে মামাতো ভাই খুন

কক্সবাজার শহরের লাইট হাউজ এলাকায় কথাকাটাকাটির জেরে ফুফাতো ভাইয়ের হাতে মামাতো ভাই নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুর ২টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত যুবকের নাম সরোয়ার আলম (২৫)। তিনি কক্সবাজার পৌরসভার লাইট হাউজ এলাকার আবুল কালামের ছেলে। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম সদস্য সরোয়ারের অকাল মৃত্যুতে এলাকা জুড়ে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সামান্য কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে সরোয়ারের ফুফাতো ভাই রায়হান উত্তেজিত হয়ে কাচের গ্লাস ভেঙে তার বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। মুহূর্তের মধ্যেই রক্তে ভেসে যায় ঘটনাস্থল। গুরুতর আহত অবস্থায় সরোয়ারকে উদ্ধার করে কক্সবাজার সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
কক্সবাজার সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইলিয়াস খান বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, ‘ঘটনাটি মর্মান্তিক। পারিবারিক তুচ্ছ বিষয় নিয়ে প্রাণহানি ঘটেছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে পুলিশ কাজ করছে।’
ইখা