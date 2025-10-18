রাঙামাটিতে এইচএসসিতে অকৃতকার্য হওয়ায় শিক্ষার্থীর আত্মহত্যা

রাঙামাটির দেবাশীষনগর এলাকায় এইচএসসি পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে এক পাহাড়ি শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছেন। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাতে নিজ বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করে কোতোয়ালি থানা পুলিশ।
নিহতের নাম আর্থি দেওয়ান (১৮)। তিনি খাগড়াছড়ির দীঘিনালা উপজেলার রিপিট দেওয়ানের মেয়ে ও রাঙামাটি সরকারি মহিলা কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী।
আর্থির বাবা রিপিট চাকমা জানান, পদার্থবিজ্ঞানে ফেল করায় আর্থি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। ফল প্রকাশের পর থেকেই তিনি হতাশায় ভুগছিলেন।
কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সাহেদ উদ্দিন বলেন, ‘প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি আত্মহত্যা করেছেন। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছে।’
ইখা