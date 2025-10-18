এইমাত্র
    ফুটবলে আসছে বেগুনি ও নীল কার্ড

    ফুটবলে আসছে বেগুনি ও নীল কার্ড

    ভিএআর আসার পর ফুটবলে ন্যায্যতা বাড়লেও কমেনি বিতর্ক। বরং সিদ্ধান্ত নিতে দেরি, খেলায় ছন্দ হারানো; এসব নিয়ে অভিযোগ বেড়েই চলেছে। সেই বিতর্ক ঠেকাতে এবার নতুন এক পদ্ধতি পরীক্ষা করছে ফিফা। মাঠে আসছে দুই নতুন রঙের কার্ড, পার্পল (বেগুনি) ও ব্লু (নীল)।

    নতুন এই উদ্যোগের নাম ‘ফুটবল ভিডিও সাপোর্ট’ বা এফভিএস (FVS)। টেনিসের মতো এখানে কোচরা নিজেরাই রেফারির সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন। ফিফা পরীক্ষামূলকভাবে এই পদ্ধতি চালু করেছে চিলিতে অনূর্ধ্ব-২০ বিশ্বকাপসহ কয়েকটি টুর্নামেন্টে।

    ফিফার বলছে, এই প্রযুক্তি ভিএআরের তুলনায় কম ব্যয়বহুল, সহজে ব্যবহারযোগ্য এবং ছোট লিগগুলোর জন্য কার্যকর। ইতালির সিরি সি, স্পেনের প্রিমেরা ফেদেরাসিওনসহ ব্রাজিল ও ইতালির নারী লিগে ইতোমধ্যে এর ট্রায়াল চলছে।

    এ পদ্ধতিতে ম্যাচের শুরুতেই কোচদের হাতে তুলে দেওয়া হবে দুটি কার্ড। একটি বেগুনি, আরেকটি নীল। ম্যাচ চলাকালে সর্বোচ্চ দুইবার কোচ রিভিউ চাইতে পারবেন। রেফারির সিদ্ধান্ত পাল্টে গেলে কার্ড আবার ব্যবহারযোগ্য থাকবে। আর সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত থাকলে কার্ডটি হারাতে হবে।

    রিভিউ চাওয়ার প্রক্রিয়াও সহজ। কোচ আঙুল ঘুরিয়ে রিভিউ ইশারা দেবেন, এরপর কার্ড হস্তান্তর করলেই আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনা শুরু হবে।

    আরডি

    ফুটবল পার্পেল কার্ড ব্লু কার্ড ফিফা

