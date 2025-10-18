এইমাত্র
    আজ শনিবার, ৩ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৮ অক্টোবর, ২০২৫
    জাতীয়

    'আমরা ইমার্জেন্সি হ্যান্ডেল করছি, সহযোগিতা করুন'

    এলেন বিশ্বাস, উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৫১ পিএম
    এলেন বিশ্বাস, উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৫১ পিএম

    ‘আমরা ইমার্জেন্সি হ্যান্ডেল করছি, সহযোগিতা করুন’

    এলেন বিশ্বাস, উত্তরা (ঢাকা) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৫১ পিএম

    হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে একটি অডিও বার্তা দিয়েছেন বিমানবন্দরের নির্বাহী পরিচালক গ্রুপ ক্যাপ্টেন এসএম রাগীব সামাদ।

    শনিবার (১৮ অক্টোবর) দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো অডিও বার্তায় তিনি বলেন, ‘আসসালামু আলাইকুম। শাহজালাল বিমানবন্দরে ঘটে যাওয়া অগ্নি দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য আমাদের বিমানবন্দরের ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা কাজ করছেন। বিমানবাহিনীর ফায়ার ইউনিটও ঘটনাস্থলে কাজ করছে। পাশাপাশি ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরাও যুক্ত আছেন। আমি সাংবাদিক ভাইদের বলব, আমরা এখন একটি ইমার্জেন্সি হ্যান্ডেল করছি। এই সময় আপনারা ফোন দিয়ে আমাদের অন্যদিকে ডাইভার্ট করবেন না, দয়া করে সহযোগিতা করুন। একটা সমস্যা হয়েছে, আমরা সকলে মিলে এর উত্তরণের চেষ্টা করছি। আপনারা যথাসময়ে তথ্য পাবেন। আমাদের এখন এই ইমার্জেন্সিটা নিরাপদে হ্যান্ডেল করার সুযোগ দিন। আসসালামু আলাইকুম।’

    প্রসঙ্গত, শনিবার দুপুর ২টা ১৫ মিনিটের দিকে শাহজালাল বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে আগুন লাগে। খবর পেয়ে বাংলাদেশ সিভিল এভিয়েশন, ফায়ার সার্ভিস ও বিমানবাহিনীর দুটি ফায়ার ইউনিট তাৎক্ষণিকভাবে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। পরে পর্যায়ক্রমে আরও বেশ কয়েকটি ইউনিট যোগ দেয়।

