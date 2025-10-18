লক্ষ্মীপূজা দিয়ে ছেলের ওয়েব সিরিজের কাজ শুরু শাহরুখের

বলিউডের বাদশা শাহরুখ খান মুসলিম এবং তার স্ত্রী হিন্দু। তাদের ৩ সন্তানই বড় হয়েছেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের পরিবেশে। মান্নাতে যেমন ঈদের সঙ্গে সঙ্গে সাড়ম্বরে পালিত হয় গণেশ চতুর্থী ও লক্ষ্মীপূজা, তেমনই তাদের জীবনে ধর্ম কোনো বিভাজন সৃষ্টি করেনি।
সম্প্রতি আবারও সেই সংস্কৃতির মিলনের প্রমাণ মিলল শাহরুখ পুত্র আরিয়ান খানের কাজের সূত্রে। বলিউডে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন আরিয়ান। তার পরিচালিত নেটফ্লিক্স সিরিজ ‘দ্য ব্যাডস অফ বলিউড’ ঘিরে এরই মধ্যে শুরু হয়েছে ব্যাপক আলোচনা।
এই সিরিজের মাধ্যমে দীর্ঘদিন পর পর্দায় ফিরেছেন ‘কোই মিল গায়া’ খ্যাত অভিনেতা রজত বেদী।
এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, শুটিং শুরুর আগে শাহরুখ ও আরিয়ান তাদের অফিসে লক্ষ্মীপূজা করেন। এরপরই শুরু হয় সিরিজের কাজ।
রজতের ভাষায়, ‘শুটিংয়ের আগে অফিসে লক্ষ্মীপূজা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন শাহরুখ, আরিয়ান, পরিবারের সদস্য ও টিমের ঘনিষ্ঠজনেরা। সেদিন আমি শাহরুখ ও আরিয়ানকে দৃশ্য নিয়ে আলোচনা করতে দেখছিলাম। মনে হচ্ছিল- আরিয়ান কতটা পরিণত হয়ে উঠেছে! বাবা-ছেলের বোঝাপড়া সত্যিই অনন্য।’
রজত আরও জানান, এই সিরিজে তার নিজের ছেলে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেছে। মান্নাতে অনুষ্ঠিত ট্রেলার প্রিমিয়ার নিয়েও রজত বলেন, ‘মান্নাতের ভেতরে প্রবেশ যেন মনে হচ্ছিল বাকিংহাম প্যালেসে ঢুকছি!’
শাহরুখ খানের পরিবারে কখনো ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল না। বরং তার ঘরে উদযাপন হয় সব ধর্মের উৎসব। আগেও শাহরুখ একাধিকবার বলেছেন, ‘আমার স্ত্রী হিন্দু, আমি মুসলমান, আর আমার সন্তানরা হিন্দুস্তান। স্কুলের ফর্মে যখন ধর্মের ঘরে লিখতে হয়েছিল, আমি লিখেছিলাম- আমাদের ধর্ম ভারতীয়।’
