কর্মকর্তা নিয়োগ দেবে বুয়েট

বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বুয়েট) অফিস/বিভাগে ৮টি পদে ১৩ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৮ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)
পদের বিবরণ:
চাকরির ধরন: স্থায়ী
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ
কর্মস্থল: ঢাকা
আবেদনের ঠিকানা: রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১২০৫।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে ক্লিক করে আবেদনের নিয়ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।
আবেদন ফি: পরীক্ষার ফি বাবদ নবম গ্রেডের জন্য ৬০০ টাকা, ১০ম গ্রেডের জন্য ৫০০ টাকা অনলাইনের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৮ নভেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
