বকেয়া বেতনের দাবিতে গাজীপুরে আঞ্চলিক সড়কে শ্রমিকদের অবরোধ

গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে গত দুই মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধের দাবিতে প্রায় ১০ ঘণ্টা ধরে আঞ্চলিক সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন কারখানার পোশাক শ্রমিকরা।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকাল ৮টা থেকে বিকেল সোয়া ৫টা পর্যন্ত কোনাবাড়ী পল্লী বিদ্যুৎ জরুন আঞ্চলিক সড়কটি অবরোধ করে রাখেন স্বাধীন গার্মেন্টস লিমিটেডের শতাধিক পোশাক শ্রমিকরা। এ সময় রাস্তাজুড়ে সৃষ্টি হয় দীর্ঘ যানজট, ফলে চরম ভোগান্তিতে পড়েন পথচারী ও যানবাহনে গন্তব্যে যাত্রা করা যাত্রীরা।
পথচারী আব্দুল মমিন (৪৫) জানান, 'আমাকে এখনই হাসপাতাল যেতে হবে কিন্তু সড়কে যানজটে বসে আছি। যেতে পারছি না, সিএনজিটা ছেড়ে দিতেও পারছি না।'
বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান, গত দুই মাস ধরে তাদের বকেয়া বেতন পরিশোধ করেনি কারখানা কর্তৃপক্ষ। বেতন পরিশোধ করবে বলে একের পর এক নোটিশ দেওয়া হলেও কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। শনিবার সকালে কারখানায় এসে শ্রমিকরা গেট বন্ধ দেখতে পান। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে তারা কারখানার সামনের আঞ্চলিক সড়কে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন এবং যান চলাচল বন্ধ করে দেন।
সুইং সেকশনের অপারেটর হাসি জানান, 'গত দুই মাস আমরা ডিউটি করেছি এবং ওভার টাইমও করেছি। কিন্তু এ মাসের ১৮ তারিখ এখনো পর্যন্ত আমাদের বেতন দেওয়া হয়নি। চলতি মাসও প্রায় শেষের দিকে।'
তিনি বলেন, 'রুম ভাড়া দিতে পারি না, দোকান বাকি দিতে পারি না। অনেক কষ্টে দিন অতিবাহিত করতে হচ্ছে। বাধ্য হয়ে রাস্তা অবরোধ করেছি। আমাদের পাওনা পরিশোধ করলেই আমরা অবরোধ তুলে নিবো।'
এ বিষয়ে গাজীপুর শিল্প পুলিশ-২ এর কোনাবাড়ী জোনের পুলিশ পরিদর্শক মোর্শেদ জামান বলেন, 'শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছেন। আমরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছি এবং কারখানা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছি।' তিনি বলেন, 'চলতি মাসের ২৪ তারিখে বেতন দিবে মর্মে মালিক পক্ষ থেকে একটি নোটিশ মেইন ফটকে সাঁটিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকরা তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।'
আরডি