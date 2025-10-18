ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে নির্বাচনের তফসিল: সিইসি

এইমাত্র
    জাতীয়

    আরিফ হোসেন, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (বরিশাল) প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:১৬ পিএম
    প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এএমএম নাসির উদ্দিন বলেছেন, ডিসেম্বরের প্রথমধাপে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হবে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকেলে বরিশাল সার্কিট হাউস মিলনায়তনে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য দেন তিনি।

    এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিচার সম্পন্ন হওয়ার আগে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেনা। তবে সমর্থকরা ভোট দিতে কোনো বাধা নেই। তারা ভোট না দিলে এর কোনো প্রভাব পড়বে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

    সিইসি বলেন, নির্বাচন কমিশনের তালিকায় না থাকায় শাপলা প্রতীক দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। বিগত সময়ের মতো কোনো গোয়েন্দা সংস্থা দ্বারা প্রভাবিত হবে না নির্বাচন কমিশন। নীতিমালায় নির্বাচনকালে সাংবাদিকদের সংবাদ সংগ্রহে বাধাগ্রস্ত হয় তেমন কিছু রাখা হবে না বলেও জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন।

    তিনি আরও বলেন, একটি সুন্দর নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। ফেয়ার এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন উপহার দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সকল চ্যালেঞ্জ হাসিমুখে মোকাবেলা করা হবে। বড় কোনো আশঙ্কার ধারণা করছি না।

    মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের প্রশ্নে তিনি বলেন,‘ সুন্দর, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন উপহার দিতে সাংবাদিকদেরও এক্যবন্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। তাই নির্বাচনে সাংবাদিকদের নিয়ন্ত্রণের কোনো লক্ষণ নেই এখন পর্যন্ত। সকল গুজব প্রতিরোধে ফেইক সংবাদ থেকে বিরত থাকতে হবে। এবারের নির্বাচনে বাংলাদেশি প্রবাসী নাগরিকরাও যাতে ভোট দিতে পারে সে লক্ষ্যে কাজ করছে নির্বাচন কমিশন।’

    এনসিপি যে প্রতীক চাচ্ছে তা নির্বাচন কমিশনের তালিকার বাইরে। এই প্রতীক নিতে হলে তো তালিকায় থাকতে হবে। নির্বাচনকে কোনোভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না, তাই সকল প্রকারের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নির্বাচন কমিশন অফিসে বিশেষ সেল গঠন করা হয়েছে- যোগ করেন তিনি।

    সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি মঞ্জুর মোশের্দ, পুলিশ কমিশনার মোঃ শফিকুল ইসলাম, বরিশাল বিভাগের ৬ জেলার জেলা প্রশাসক, জিওসি, জেলার আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ৬ জেলার পুলিশ সুপার, র‌্যাব-৮ এর অধিনায়ক, ডিজিএফআইয়ের কর্মকর্তা, সেনাবাহিনী, বিজিবি, কোস্টগার্ড, আনসার ও ভিডিপির কর্মকর্তা সহ সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

    এর আগে সকালে আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার কার্যালয়ের হলরুমে বরিশাল অঞ্চলের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে এ মতবিনিময় সভা করেন প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তা।

