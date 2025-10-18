এইমাত্র
    গাইবান্ধায় ভুল চিকিৎসায় প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ ,ক্লিনিক ভাংচুর

    রবিউল ইসলাম, গাইবান্ধা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৭:৪২ পিএম
    গাইবান্ধায় ভুল চিকিৎসায় প্রসূতির মৃত্যুর অভিযোগ ,ক্লিনিক ভাংচুর

    গাইবান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলায় ভুল চিকিৎসায় এক প্রসূতি ও নবজাতকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় নিহতের স্বজনরা পলাশবাড়ীর মা ক্লিনিক অ্যান্ড নার্সিং হোমে হামলা-ভাঙচুর করেন। এক পর্যায়ে তারা ক্লিনিকে অগ্নিসংযোগের চেষ্টা চালালে পুলিশ, সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। শনিবার (১৮ অক্টোবর) সকালে ঘটনাটি ঘটে।

    মৃত পারভীন আক্তার ওরফে পারুল বেগম (২৫) পলাশবাড়ী পৌরসভার জামালপুর গ্রামের বাদশা মিয়ার মেয়ে ও মহদীপুর ইউনিয়নের বিশ্রামগাছী গ্রামের শামীম মিয়ার স্ত্রী।

    জানা গেছে, শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) সন্ধ্যার পর পারুল বেগমকে সিজারিয়ান অপারেশনের জন্য পলাশবাড়ির মা ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। রাত সাড়ে ১১টার দিকে চিকিৎসক অস্ত্রোপচার শুরু করেন। এরপর ভোরে পারুল ও নবজাতক মারা যায়। অবস্থা বেগতিক দেখে ক্লিনিক কর্তৃপক্ষ মৃত পারুলকে রংপুর রেফার্ড করার চেষ্টা করলে স্বজনরা বিষয়টি বুঝে ফেলে ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং ভাঙচুর চালায়।

    নিহতের স্বামী শামিম মিয়া সময়ের কণ্ঠস্বরকে জানান, সিজারের জন্য ১৭ হাজার টাকা ঠিক হয়। ভোর ৪ টার দিকে আমার স্ত্রী মারা গেলে তারা নাটকীয়ভাবে এম্বুলেন্স এনে রংপুরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আমরা বিষয়টি সাথে সাথে টের পেয়েছি।

    পলাশবাড়ী থানার অফিসার ইনচার্জ জুলফিকার আলী ভুট্টো সময়ের কণ্ঠস্বরকে জানান, খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এখন পর্যন্ত এ ঘটনায় কেউ অভিযোগ করেননি বলেও জানান তিনি।

