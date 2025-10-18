মানুষের চিন্তা-চেতনায় আধুনিক রাজনীতির মূল: ডা. জাহিদ হোসেন

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনে করে, মানুষের চিন্তা, চেতনা ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করার নামই হচ্ছে আধুনিক রাজনীতি। আর এই রাজনীতিকে ধারণ করতে পারলেই দেশ ও জাতি এগিয়ে যাবে—বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ডা. এজেডএম জাহিদ হোসেন।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলার বিনাইল ইউনিয়নের দেশমা বাজারে এক পথসভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।
ডা. জাহিদ হোসেন বলেন, “মানুষকে বিভ্রান্ত করতে অনেকেই আজ নানা কথা বলছে। কেউ বলছে, এদিকে ভোট দিলে এটা পাওয়া যাবে, ওদিকে ভোট দিলে ওটা পাওয়া যাবে। কিন্তু আমি বলবো—দেওয়ার মালিক একমাত্র মহান রাব্বুল আলামিন, আর সুপারিশ করার মালিক হচ্ছেন শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)। তার বাইরে কারো কোনো সুপারিশের ক্ষমতা নেই।”
তিনি আরও বলেন, “সেদিন, যেদিন বিচার হবে, কেউ কারো জন্য কিছুই করতে পারবে না। আমার আমলই একমাত্র আল্লাহর রহমত পাওয়ার মাধ্যম। কেউ কারো হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। আমার বাবা-মা পর্যন্ত নিজেদের হিসাব নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। তাই আমাদের সকলকে নিজের আমলের দিকেই নজর দিতে হবে।”
পথসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিরামপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মিঞা মোহাম্মদ শফিকুল আলম মামুন, সাধারণ সম্পাদক মঞ্জুর এলাহী চৌধুরী রুবেল,পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিম রেজু, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম আলী বাবু, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক জীবন চৌধুরী শাহিন,যুবদলের সদস্য সচিব মিঞা মো. শিরন আলমসহ উপজেলা বিএনপি, পৌর বিএনপি, সেচ্ছাসেবক দলসহ অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
এনআই