    • আজ রবিবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৯ অক্টোবর, ২০২৫
    রাজনীতি

    এসব অগ্নিকাণ্ড পূর্বপরিকল্পিত: মির্জা ফখরুল

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৪২ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    দেশে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কয়েকটি অগ্নিকাণ্ড পূর্বপরিকল্পিত বলে জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

    শনিবার (১৮ অক্টোবর) দলের সহ-দপ্তর সম্পাদক তাইফুল ইসলাম টিপু পাঠানো এক বিবৃতিতে এ কথা বলেন তিনি।

    মির্জা ফখরুল বলেন, সম্প্রতি দেশে ঘটে যাওয়া কয়েকটি অগ্নিকাণ্ড এবং আজকের বিমানবন্দরের আগুনের ঘটনাকে জনগণ একই সূত্রে গাঁথা বলে মনে করছে। এসব অগ্নিকাণ্ড পূর্বপরিকল্পিত। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শত্রুরা এখনো সক্রিয়, যারা গণঅভ্যুত্থানের সাফল্যকে ব্যর্থ করতে চাইছে।

    বিবৃতিতে শাহজালালের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন বিএনপি মহাসচিব। তিনি এ ঘটনাকে পরিকল্পিত দাবি করে সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

    বিএনপি মহাসচিব বলেন, ছাত্র–জনতার আকাঙ্ক্ষার বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্নকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলতে এবং দেশকে অস্থিতিশীল করতেই ফ্যাসিস্টের দোসররা নানা ধরনের সহিংস কর্মকাণ্ড শুরু করেছে।

    তিনি অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থার ঘাটতির বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দায়ীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

    পাশাপাশি আগুনের ঘটনায় আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন মির্জা ফখরুল।

