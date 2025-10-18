এইমাত্র
  • ইসরায়েলি কারাগারে নির্মম নির্যাতনে দৃষ্টি হারান ফিলিস্তিনি যুবক মাহমুদ
  • ১০৩ বছর বয়সে চলে গেলেন নোবেল বিজয়ী চেন নিং ইয়াং
  • রাজকীয় উপাধি ‘ডিউক অব ইয়র্ক’ ত্যাগ করলেন প্রিন্স অ্যান্ড্রু
  • রক্ত পরীক্ষায় শনাক্ত হতে পারে ৫০টিরও বেশি ধরনের ক্যানসার
  • আরও ১৫ ফিলিস্তিনির মরদেহ হস্তান্তর করলো ইসরায়েল
  • রিশাদের ঝলকে বাংলাদেশের দাপুটে জয়
  • শাহজালাল বিমানবন্দরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তারেক রহমানের উদ্বেগ
  • ভারতকে পারমাণবিক সংঘাতের হুঁশিয়ারি পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের
  • নিকুঞ্জ থেকে বিমানবন্দরমুখী সড়কে গাড়ির জট
  • ‘বিভাগ চাই’ স্লোগানে ফের কাঁপলো কুমিল্লা নগরী
    • আজ রবিবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৯ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    খেলা

    আফগানিরা অকৃতজ্ঞ: শহিদ আফ্রিদি

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৪৯ পিএম
    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৪৯ পিএম

    আফগানিরা অকৃতজ্ঞ: শহিদ আফ্রিদি

    স্পোর্টস ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৮:৪৯ পিএম

    ভারতের পর এবার আফগানিস্তান সীমান্তেও উত্তেজনায় পাকিস্তান। দুই দেশের সীমান্তবর্তী এলাকায় পাল্টাপাল্টি হামলার ঘটনা ঘটছে। পাকিস্তানের এক বিমান হামলায় আফগানিস্তানের পাকতিকা প্রদেশে তিন স্থানীয় ক্রিকেটার নিহত হয়েছে বলে জানিয়েছে কাবুল।

    এই ঘটনার পর পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আসন্ন ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে নিজেদের প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) রাতে এক বিবৃতিতে এসিবি জানায়, ‘পাকিস্তানি বাহিনীর কাপুরুষোচিত হামলায় নিহত সাহসী ক্রিকেটারদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ত্রিদেশীয় সিরিজ থেকে সরে দাঁড়ানো হয়েছে।’

    আফগানিস্তানের এমন সিদ্ধান্ত নিয়ে পাকিস্তানের কিংবদন্তি ক্রিকেটার শহিদ আফ্রিদি সোশ্যাল মিডিয়া এক্সে লিখেছেন, ‘পাকিস্তান সব সময় আফগান ভাইদের পাশে থেকেছে, তাদের দুঃখ-কষ্টকে নিজেদের দুঃখ হিসেবে দেখেছে। সীমান্ত খুলে দিয়েছে ভাইদের জন্য। ৪০ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে।’

    ব্যক্তিগত উদ্যোগে আফগানিস্তানের কিছু পরিবারের দায়িত্ব পালন প্রসঙ্গে আফ্রিদি বলেন, ‘নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী আমিও ৩৫০টি আফগান পরিবারের দেখাশোনা করি। তবু খুব দুঃখের সঙ্গে আমাকে বলতে হচ্ছে, সাম্প্রতিক সময়ে আফগানিস্তান এসব উপকার ভুলে সীমান্তে প্রকাশ্য আগ্রাসন চালিয়েছে। যার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সেনারা যথাযথ জবাব দিয়েছে।’

    তিনি আরও বলেন, ‘আফগানিস্তানের ভাবা উচিত, পাকিস্তান তার ভাইপ্রতিম ইসলামি দেশ। সুতরাং আফগানিস্তান এমন কোনো দেশের হাতে যেন ব্যবহৃত না হয়, যে দেশ ইতিমধ্যে পাকিস্তানের ভেতরে সন্ত্রাসীদের সহযোগিতা করছে।’

    উল্লেখ্য, নভেম্বরের শেষ দিকে পাকিস্তানে ত্রিদেশীয় সিরিজটি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু হামলার ঘটনার পর পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করেছে।

    আরডি

    ট্যাগ :

    আফগানিস্তান পাকিস্তান শহিদ আফ্রিদি

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…