    • আজ রবিবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৯ অক্টোবর, ২০২৫
    দেশজুড়ে

    বরিশালে মা ইলিশ রক্ষার অভিযানিক দলের ওপর হামলা, আত্মরক্ষায় গুলিবর্ষণ

    আরিফ হোসেন, স্টাফ করেসপন্ডেন্ট (বরিশাল) প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৪৭ পিএম
    বরিশালে মা ইলিশ রক্ষার অভিযানিক দলের ওপর হামলা, আত্মরক্ষায় গুলিবর্ষণ

    বরিশালের চরমোনাই-মেহেন্দীগঞ্জ সীমানার বাকরজা সংলগ্ন কালাবদর নদীতে মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান চলাকালে সংঘবদ্ধ জেলেদের হামলার ঘটনা ঘটেছে।

    শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে বাকরজা সংলগ্ন কালাবদর নদীতে এ ঘটনা ঘটে। তবে আত্মরক্ষার্থে অভিযান পরিচালনাকারী দল ২০ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করেন। এর মধ্যে ১৮ রাউন্ড রাবার বুলেট এবং ২ রাউন্ড সীসা বুলেট ব্যবহার করা হয়।

    অভিযান পরিচালনা করেন বরিশাল সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. আজহারুল ইসলাম। এছাড়াও অভিযানে উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস্য কর্মকর্তা ও সদর উপজেলার সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা। গুলিবর্ষণের আদেশ কার্যকর করেন সঙ্গীয় ব্যাটালিয়ন আনসার বাহিনীর সদস্যরা।

    শনিবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করে বরিশাল সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো. আজহারুল ইসলাম বলেন, মা ইলিশ রক্ষায় নিয়মিত টহলের অংশ হিসেবে শনিবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমরা বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে ২৪ জনকে আটক করি এবং তাদের বিভিন্ন অপরাধের জন্য ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

    তিনি আরো বলেন, আটকের পর থেকেই জেলে ও তাদের চক্র নদীর বিভিন্ন স্থানে উতপেতে থাকে। অভিযানিক দল যখন বাকরজা এলাকায় একটি মাছ ধরার নৌকাকে জাল ফেলতে দেখে ধাওয়া করে, অভিযানের উপস্থিতি টের পেয়ে জেলেরা পালিয়ে যায়। পরে জাল জব্দের সময় ৭-৮টি নৌকায় প্রায় ৬০-৭০ জন সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদের টার্গেট করে হামলা চালানো হয়। এসময় নিজের রক্ষার খাতে ২০ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করা হয়। এতে হামলাকারীদের ৩/৪ জন এবং আমাদের মৎস্য অফিসের একজন আহত হন। দুর্বৃত্তরা ইট-পাটকেল ছোড়ে এবং বাঁশ দিয়ে তাদের টার্গেট করে হামলা চালায়। এতে আঘাত করে অভিযান পরিচালনাকারীদের আহত করে।

    এ সময় স্পিডবোট চালক মামুন আহত হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট গুলিবর্ষণের নির্দেশ দেন। গুলিবর্ষণে হামলাকারী ২-৩ জন আহত হন বলে জানা গেছে।

    অভিযান শেষে এলাকা শান্ত হলেও নদীপথে টহল ও নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মা ইলিশ সংরক্ষণ কার্যক্রমে বাধা প্রদানকারী বা আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

    এনআই

    বরিশালে মা ইলিশ রক্ষার অভিযানিক দলের ওপর হামলা আত্মরক্ষায় গুলিবর্ষণ

