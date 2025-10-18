কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ভয়াবহ আগুন

এইমাত্র
    দেশজুড়ে

    এম ফেরদৌস, উখিয়া (কক্সবাজার) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৮ অক্টোবর ২০২৫, ০৯:৫৫ পিএম
    কক্সবাজার শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (CIU)-তে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

    শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৮ টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ভবনে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তেই আগুন চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, সৃষ্টি হয় চরম আতঙ্কের পরিবেশ।

    প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় তলায় প্রশাসনিক দপ্তরের একটি কক্ষে হঠাৎ ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। পরে আগুন দ্রুত পাশের কক্ষগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় পার্শ্ববর্তী দালান ও দোকানের মালিকরা জীবন বাঁচাতে ভবন থেকে দৌঁড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন।

    খবর পেয়ে কক্সবাজার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের একাধিক ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে চেষ্টা চলমান রেখেছে।

    পাশাপাশি আগুন নেভাতে স্থানীয় লোকজনকে সহায়তা করতে দেখা গেছে।

    প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। তবে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা। বর্তমানে আগুন অনেকটা নিয়ন্ত্রণের কাছাকাছি চলে আসছে।

    এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোন ক্ষয়ক্ষতির তথ্য পাওয়া যায়নি, তবে ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তারা জানান, আগুনের প্রকৃত কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণে পরে জানা যাবে।

