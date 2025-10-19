ইছামতী বিল থেকে কঙ্কাল উদ্ধার

নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার নলদী ইউনিয়নের হলদা গ্রামের ইছামতী বিলের কচুরিপানার ভেতর থেকে একটি মানব কঙ্কাল উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাতে ইছামতী বিলের কচুরিপানার মধ্য থেকে কঙ্কালটি উদ্ধার করে পুলিশ।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, শনিবার বিকেলে হলদা গ্রামের স্থানীয় এক কৃষক জমিতে বন মরা ঔষুধ ছিটাতে যান। এ সময় তিনি তার জমির কচুরিপানার ভেতরে মানবদেহের হাড় দেখতে পান। পরে স্থানীয়রা খবর পেয়ে আশপাশে খোঁজাখুঁজি করে কচুরিপানার নিচে আরো কিছু মানবদেহের কঙ্কাল খুঁজে পান। রাতে খবর পেয়ে পুলিশ মানবদেহের কঙ্কালের বিভিন্ন অংশ উদ্ধার করেন। তবে কঙ্কালটি নারী নাকি পুরুষের সেটি নিশ্চিত করতে পারেননি।
লোহাগড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শরিফুল ইসলাম কঙ্কাল উদ্ধারের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, অজ্ঞাত একটি মানব কঙ্কাল উদ্ধার করা হয়েছে। কঙ্কালটি নারী নাকি পুরুষের সেটা প্রাথমিকভাবে বলা যাচ্ছে না। এটির পরিচয় শনাক্ত এবং পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
