চীনের ‘জে-১০সি’ যুদ্ধবিমান কেনার ঘোষণা ইন্দোনেশিয়ার

চীনা তৈরি চেংডু জে-১০সি যুদ্ধবিমান কিনবে বলে জানিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী। এটি দেশটির প্রথম অ-পশ্চিমা বিমান ক্রয় চুক্তি।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে জনবহুল দেশটি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পুরাতন সামরিক সরঞ্জাম আধুনিকীকরণ এবং প্রতিরক্ষা শিল্পকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা শুরু করেছে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে ফরাসি রাফাল যুদ্ধবিমানও কেনা হবে।
প্রতিরক্ষামন্ত্রী সাজাফ্রি সাজামসোয়েদিন এই সপ্তাহের শুরুতে সাংবাদিকদের বলেছিলেন, চীনা যুদ্ধবিমানগুলো শিগিগিরই জাকার্তার ওপর দিয়ে উড়বে।
অর্থমন্ত্রী পূর্বায় যুধি সাদেও নিশ্চিত করেছেন, তার মন্ত্রণালয় বিমান কেনার জন্য প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলারের বাজেটে সম্মত হয়েছে।
গত মে মাসে ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের সময় ভারতীয় বিমান বাহিনীর বেশ কয়েকটি ফরাসি-নির্মিত রাফায়েল জেট ভূপাতিত করার জন্য পাকিস্তান জে-১০সি বিমান ব্যবহার করার পর সম্প্রতি চীনা যুদ্ধবিমানগুলো আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
ইন্দোনেশিয়া এই যুদ্ধবিমান কেনার পরিকল্পনার কথা গত মাসে প্রথম প্রচার করে। প্রাথমিক প্রতিবেদনে ক্রয়ের সংখ্যা ৪২টি বলে উল্লেখ করা হয়।
ইন্দোনেশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে আরব নিউজের মন্তব্যের অনুরোধের জবাব দেয়নি।
প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ কনি রাহাকুন্দিনি বাক্রি বলেছেন, ইন্দোনেশিয়া প্রথম অ-পশ্চিমা বিমান ক্রয় চুক্তির মাধ্যমে তার 'মুক্ত ও সক্রিয়' পররাষ্ট্রনীতি অনুশীলন করছে।
শনিবার তিনি আরব নিউজকে বলেন, 'ইন্দোনেশিয়ার জন্য এটি জোট পরিবর্তনের বিষয়ে নয় ... এটি কৌশলগত বিকল্পগুলো সম্প্রসারণের বিষয়।'
ইখা