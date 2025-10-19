এইমাত্র
    আজ রবিবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৯ অক্টোবর, ২০২৫
    আন্তর্জাতিক

    রাশিয়ার রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে ৩ জন নিহত

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৩৩ এএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৩৩ এএম

    রাশিয়ার রাসায়নিক কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে ৩ জন নিহত

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১০:৩৩ এএম

    রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে একটি রাসায়নিক কারখানায় বিস্ফোরণে তিন জন নিহত হয়েছেন। শনিবার (১৮ অক্টোবর) বিস্ফোরণের কারণ উল্লেখ না করে আঞ্চলিক গভর্নর এ তথ্য জানিয়েছেন।

    রাশিয়ান সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, বাশকোর্তোস্তান অঞ্চলের স্টারলিটামাকে অবস্থিত অ্যাভানগার্ড কারখানাটি ইউক্রেনে রাশিয়ার যুদ্ধের জন্য অস্ত্র ও গোলাবারুদ তৈরি করে।

    এক মাস আগে একই অঞ্চলে একটি প্রধান তেল শোধনাগার লক্ষ্য করে ইউক্রেনীয় ড্রোন হামলা চালানো হয়েছিল।

    বাশকোর্তোস্তানের গভর্নর রাদি খাবিরভ টেলিগ্রামে বলেছেন, রাসায়নিক কারখানায় বেশ ভয়াবহ বিস্ফোরণে একটি ভবন ধ্বংস হয়ে গেছে। সেখানে থাকা তিন জন নারী নিহত হয়েছেন।

    তিনি বলেছেন, বিস্ফোরণে আরও পাঁচ জন আহত হয়েছেন। তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, যাদের মধ্যে দু'জনের অবস্থা গুরুতর।

    ইখা

    রাশিয়া কারখানা বিস্ফোরণ

