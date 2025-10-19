এইমাত্র
    • আজ রবিবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৯ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    ধর্ম ও জীবন

    ১৯ অক্টোবর: নামাজের সময়সূচি

    ১৯ অক্টোবর: নামাজের সময়সূচি

    ছবি: সংগৃহীত

    আজ রোববার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫ ইংরেজি, ৩ কার্তিক ১৪৩২ বাংলা, ২৬ রবিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-

    নামাজের সময়সূচি

    ফজর- ৪:৪৩ মিনিট।

    জোহর- ১১:৪৭ মিনিট।

    আসর- ৩:৫৩ মিনিট।

    মাগরিব- ৫:৩৩ মিনিট।

    ইশা- ৬:৪৭ মিনিট।

    আজ সূর্যাস্ত- ৫:৩০ মিনিট।

    আজ সূর্যোদয়- ৫:৫৭ মিনিট।

    বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-

    বিয়োগ করতে হবে-

    চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।

    সিলেট: -০৬ মিনিট।

    যোগ করতে হবে-

    খুলনা: +০৩ মিনিট।

    রাজশাহী: +০৭ মিনিট।

    রংপুর: +০৮ মিনিট।

    বরিশাল: +০১ মিনিট।

    এইচএ

