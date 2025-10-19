১৯ অক্টোবর: নামাজের সময়সূচি

আজ রোববার, ১৯ অক্টোবর ২০২৫ ইংরেজি, ৩ কার্তিক ১৪৩২ বাংলা, ২৬ রবিউস সানি ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-
নামাজের সময়সূচি
ফজর- ৪:৪৩ মিনিট।
জোহর- ১১:৪৭ মিনিট।
আসর- ৩:৫৩ মিনিট।
মাগরিব- ৫:৩৩ মিনিট।
ইশা- ৬:৪৭ মিনিট।
আজ সূর্যাস্ত- ৫:৩০ মিনিট।
আজ সূর্যোদয়- ৫:৫৭ মিনিট।
বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-
বিয়োগ করতে হবে-
চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।
সিলেট: -০৬ মিনিট।
যোগ করতে হবে-
খুলনা: +০৩ মিনিট।
রাজশাহী: +০৭ মিনিট।
রংপুর: +০৮ মিনিট।
বরিশাল: +০১ মিনিট।
এইচএ