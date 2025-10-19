রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের দোভাষীর মরদেহ উদ্ধার

পাবনার ঈশ্বরদীতে নির্মাণাধীন রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কর্মরত আনোয়ার আহমেদ (৫২) নামে এক দোভাষীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের লাদেন মোড় এলাকার একটি ভাড়া বাসা থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
আনোয়ার আহমেদ চট্টগ্রাম সিটির পাঁচলাইশ পূর্ব নাছিরাবাদ এলাকার মৃত আব্দুল খালেকের ছেলে। তিনি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের (রাশিয়ান) নিকিমথ কোম্পানিতে দোভাষী হিসেবে কর্মরত ছিলেন।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে কাজের সুবাদে উপজেলার সাহাপুর ইউনিয়নের লাদেন মোড় এলাকার একটি ভাড়া বাসায় একাই থাকতেন দোভাষী আনোয়ার। ১০ দিনের ছুটি শেষে গত শুক্রবার চট্টগ্রাম থেকে ঈশ্বরদীর ভাড়া বাসায় ফিরেছিলেন তিনি। শনিবার রাত পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ঘরের দরজা বন্ধ দেখে ও কোনো সাড়াশব্দ না পেয়ে সন্দেহজনকভাবে বাড়ির মালিক হাবিবুর রহমান ৯৯৯-এ ফোন দেন। পরে পুলিশ এসে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে।
ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আ.স.ম. আব্দুন নূর জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে স্ট্রোকের কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। মরদেহ পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।
