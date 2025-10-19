এইমাত্র
    ফুলবাড়ীতে ৭৫ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ী গ্রেপ্তার

    অনিল চন্দ্র রায়, ফুলবাড়ী (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১১:০৩ এএম
    কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে থানা পুলিশ মাদক বিরোধী বিশেষ অভিযান চালিয়ে ৭৫ কেজি গাঁজাসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করেছে। এ সময় মাদক পরিবহন করা একটি সিএনজি জব্দ করা হয়।

    উপজেলার উত্তর কাশিপুর তেলীপাড়া গ্রামস্থ ঘুঘুরহাট-টু-নাগেশ্বরী গামী পাকা রাস্তা থেকে ৭৫ কেজি গাঁজা ও একটি সিএনজিসহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসা হয়।

    ফুলবাড়ী থানা পুলিশ জানায়, শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত সাড়ে ৯ টার দিকে ফুলবাড়ী থানার অফিসার ইনচার্জ শওকত আলী সরকারের নেতৃত্বে একদল পুলিশ সদস্য গোপন সংবাদের ভিত্তিতে উত্তর কাশিপুর মৌজার তেলীপাড়া গ্রামস্থ ঘুঘুরহাট টু-নাগেশ্বরী গামী পাকা রাস্তায় অবস্থান নেন। সেখানে কিছুক্ষণ থাকার পরে একটি সিএনজি আসলে থামানোর সিগন্যাল দেন। পরে সিএনজি থামিয়ে মাদক কারবারিরা পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের ধাওয়া করে খোরশেদ আলম (৩৮) ও শফিকুল ইসলাম (৫০) কে আটক করতে সক্ষম হলেও মাদক ব্যবসায়ী নুর আলম (৩৫) পালিয়ে যায়। পরে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তল্লাশি করে সিএনজির ভিতর থেকে তিনটি পৃথক পাটের বস্তার মধ্যে পলিথিন, স্কচটেপ ও সুতলি দিয়ে মোড়ানো অবস্থায় ৭৫ কেজি গাঁজা জব্দ করা হয়।

    গ্রেপ্তারকৃত দুই মাদক ব্যবসায়ী হলেন উপজেলার সদর ইউনিয়নের বুদারবান্নি এলাকার মৃত রজব আলীর ছেলে খোরশেদ আলম (৩৮) ও একই উপজেলার নাওডাঙ্গা ইউনিয়নের খলিশাকোঠাল এলাকার মৃত সমসের আলীর ছেলে শফিকুল ইসলাম (৫০)।

    এ ব্যাপারে ফুলবাড়ী থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শওকত আলী সরকার জানান, পুলিশ বাদী হয়ে গ্রেপ্তারকৃত দুই মাদক ব্যবসায়ীসহ পলাতক সাতজন মাদক ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

    এসআর

