এইমাত্র
  • শিক্ষকদের ‘ভুখা মিছিল’-এ পুলিশের বাধা
  • জাতিসংঘের সহায়তায় সচল হলো গাজার বেকারি, দিনে তৈরি হচ্ছে ৩ লাখ রুটি!
  • দাবি না মানা পর্যন্ত শিক্ষকদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন হাসনাত ও জারা
  • পর্নোগ্রাফি সংক্রান্ত গ্রুপ ও এডমিনকে শনাক্ত করে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ
  • অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুরোনো ভিডিও দিয়ে অপপ্রচার শনাক্ত : বাংলাফ্যাক্ট
  • ক্ষমা চাওয়ার আহ্বানকে স্বাগত জানাই : সালাহউদ্দিন আহমদ
  • শিক্ষকদের ক্লাসে ফেরার আহ্বান শিক্ষা উপদেষ্টার
  • নিরাপদ ও দখলমুক্ত সড়কের দাবি, ফার্মগেটে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
  • পর্যটকরা ১ নভেম্বর থেকে সেন্টমার্টিন যেতে পারবেন
  • লেস্টারে ফিরেই চমক দেখালেন হামজা
    • আজ রবিবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৯ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    অগ্নিকাণ্ড

    ভোলায় বরফ মিল ও মাছের আড়ৎ পুড়ে ছাই, কোটি টাকার ক্ষতির দাবী

    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২০ এএম
    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২০ এএম

    ভোলায় বরফ মিল ও মাছের আড়ৎ পুড়ে ছাই, কোটি টাকার ক্ষতির দাবী

    মো. সবুজ, ভোলা প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ১১:২০ এএম

    ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলার স্লুইসগেট এলাকায় মাছের আড়ৎ ও বরফ মিলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে ছোট-বড় ১৯টি দোকান পুড়ে ছাই হয়েছে। এ ঘটনায় প্রায় কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবী করছেন ব্যবসায়ীরা।

    রবিবার (১৯ অক্টোবর) ভোর রাতে এ ঘটনা ঘটে।

    ফায়ারসার্ভিসের ঘন্টাব্যাপী চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। এর আগে, আগুন লাগার খবর শুনতে পেয়ে স্থানীয়রা আগুন নেভানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেন। পরে তজুমদ্দিন উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে তা এখনো নিশ্চিত করা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে।

    তজুমদ্দিন মৎস্য আড়ৎদার সমিতির সভাপতি মো.কামাল উদ্দিন বলেন, ‘ভোরে আগুন লাগার খবর শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসকে খবর দেই। ফায়ার সার্ভিসের টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ১৯ টি দোকান ও পাশে থাকা একটি বরফ মিল পুড়ে গেছে। এতে প্রায় কোটি টাকার মত ক্ষতি হয়েছে দাবী করে সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।’

    তজুমদ্দিন উপজেলা ফায়ার সার্ভিসের ইনচার্জ মোখলেছুর রহমান বলেন, ‘খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সুত্রপাত হতে পারে। আগুনে পড়ে যাওয়া ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখন নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি।’

    ইখা

    ট্যাগ :

    অগ্নিকাণ্ড ভোলা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…