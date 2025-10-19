বিরামপুরে ট্রেন থেকে পড়ে অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যু

দিনাজপুরের বিরামপুর রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণে এক পরিচয়হীন এক ব্যক্তির ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে। রেলওয়ে হিলি পুলিশ ফাঁড়ির উপ‑পরিদর্শক মো. তাজরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
রবিবার (১৯ অক্টোবর) সকাল সাড়ে ৬ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, খুলনা থেকে ছেঁড়ে ছুটে আসা চিলাহাটিগামী সীমান্ত এক্সপ্রেস ট্রেনটি ভোরে বিরামপুর স্টেশনে পৌঁছানোর আগে স্টেশন থেকে প্রায় ২০০ গজ দক্ষিণে, সেতু নম্বর ২৭৫ ও পিলার নম্বর ২৪৯ এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটে।
উপ-পরিদর্শক মো. তাজরুল ইসলাম বলেন, নিহত ব্যক্তি সম্ভবত হকার ছিলেন। তাঁর নাম পরিচয় এখনও জানা যায়নি ও উদ্ধার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
সংশ্লিষ্ট রেল স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার মো. কাজী ফয়েজ উদ্দিন সংবাদ জানতে চাইলে 'আমি বিষয়টি কিছু জানি না' বলে সাংবাদিকদের এড়িয়ে যান।
এনআই