বিদেশ যেতে ঋণ না পেয়ে মাইক ভাড়া করে এলাকাবাসীকে গালাগালি

কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে বিদেশ যেতে ঋণ না পেয়ে মাইক ভাড়া করে এলাকাবাসীকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছেন সারোয়ার হোসেন রাব্বি নামের এক যুবক।
মাইক ভাড়া করে এলাকাবাসীকে উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন অশালীন ভাষায় গালাগালি করার ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার (১৭ অক্টোবর) দুপুর ২টার দিকে কিশোরগঞ্জের হোসেনপুর উপজেলায়।
মাইক ভাড়া করে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করার সময় অজ্ঞাত যুবকরা ৩ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডের একটি ভিডিও ধারণ করে। সেই ভিডিও আবার সারোয়ার হোসেন রাব্বি নিজের ফেসবুক আইডিতে পোস্ট করেন। সেই ভিডিও ফেসবুকে পোস্ট করলে তা মুহূর্তেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। এ ভাইরাল হওয়া ভিডিও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের মাঝে দেখা দিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। অনেকেই সারোয়ার হোসেন রাব্বির জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন। আবার, মাইকে এইভাবে গালাগালি করার জন্য কেউ কেউ করছেন এর তীব্র সমালোচনা। অটোরিকশা চালিয়ে ও বিকাশ ব্যবসায় অংশ নিয়ে অর্থ জোগাড়ের চেষ্টা করেছেন বলেও জানান সারোয়ার হোসেন রাব্বি। মাইক ভাড়া করতে নেন ৫০০ টাকা, এবং কয়েকজন বন্ধু সঙ্গে থেকে ভিডিও ধারণে সহায়তা করেন।
ভিডিওতে সারোয়ার হোসেন রাব্বি বলেন, গত তিন-চার মাস ধরে সৌদি আরবে যাওয়ার চেষ্টা করেও ১ লাখ টাকা জোগাড় করতে না পারায় যেতে পারছেন না। বিভিন্ন সমিতির কাছে লোনের আবেদন করেও কেউ দেননি। উল্টো তার নামে খারাপ কথা ছড়িয়েছে।
রাব্বি অভিযোগ করে বলেন, এলাকার কিছু মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে তার বিদেশ যাত্রায় বাধা দিয়েছে। এজন্যই উত্তেজনার বশে তিনি মাইক ভাড়া করে কুরুচিপূর্ণ ভাষায় কথা বলেছেন।
ভিডিওর ক্যাপশনে দুঃখ প্রকাশ করে রাব্বি লিখেছেন, 'প্রথমে ক্ষমা চাইছি- আমি অনেক খারাপ ভাষায় গালাগাল করেছি। আমি কেন এমন করেছি শুনুন। আমার একটি ছোট ছেলে আছে এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ গড়ার আশায় বিদেশ যাওয়ার চেষ্টা করছি।' ভিডিওতে তিনি ভিসার কাগজ দেখিয়ে জানান, ভিসা ও মেডিকেলের মেয়াদ ৩০ অক্টোবর শেষ হবে। মানুষের কারণে আগে দুবার ভিসা নষ্ট হয়েছে। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক থেকে ২৫ হাজার টাকা ঘুষ চাওয়া হয়েছে, যা দিতে রাজি নই।
এসআর