ধনু নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে জেলে নিখোঁজ, ৪৮ ঘণ্টা পর মরদেহ উদ্ধার

কিশোরগঞ্জের ইটনায় ধনু নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পর শ্রীকৃষ্ণ দাস (৫০) নামের এক জেলের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।
রবিবার (১৯ অক্টোবর) সকলে উপজেলার শিমুলবাঁক গ্রামের পাশে ধনু নদী থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত শ্রীকৃষ্ণ দাস ইটনা উপজেলার এলংজুরী ইউনিয়নের বড়হাটি গ্রামের মৃত রসিক দাসের ছেলে। দুই বছর আগে ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ দাসের স্ত্রী মারা যান। তিনি একটি মেয়ে ও দুই ছেলেকে নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ দাস গত শুক্রবার সকাল ৭টার দিকে নিজের বাড়ির পাশের ধনু নদীতে একটি ডিঙি নৌকায় মাছ ধরতে যান। এক ঘণ্টা পরে অন্যান্য জেলেরা দেখতে পায়, তার নৌকায় জাল ও মোবাইল ফোন পড়ে আছে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ দাস নেই। খবর পেয়ে স্থানীয়রা তাৎক্ষণিক উদ্ধার অভিযানে নামে। পরে উদ্ধার অভিযান শুরু করে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। সন্ধ্যা হলেও উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করে শ্রীকৃষ্ণ দাসের কোনো সন্ধান পায়নি। পরে আজ রবিবার সকালে স্থানীয়রা নদীতে মরদেহটি ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে।
ইটনা ধনপুর নৌপুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) নিখিল চন্দ্র দাস বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, নিখোঁজের খবর পাওয়ার পর থেকেই আমরা উদ্ধার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছিলাম। অবশেষে রবিবার সকালে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
তিনি আরও জানান, শ্রীকৃষ্ণ দাস কয়েকদিন ধরে জ্বরে ভুগছিলেন। তারপরও জীবিকার তাগিদে নদীতে মাছ ধরতে বের হন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, দুর্বল শরীরের কারণে তিনি নদীতে পড়ে গিয়ে ডুবে মারা গেছেন।
এসআর