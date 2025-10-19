এইমাত্র
    শরীয়তপুরে নছিমন-বাস মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১

    উপজেলা করেসপন্ডেন্ট প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৩:১২ পিএম
    শরীয়তপুরে নছিমন-বাস মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১

    শরীয়তপুর জেলার জাজিরা উপজেলার জয়নগর ইউনিয়নের উত্তর কেবল নগর গ্রামের সোহাগ মুন্সি (৩২) এক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন।

    শনিবার (১৯ অক্টোবর) রাত ১২ টায় শরীয়তপুর চাঁদপুর মহাসড়কের ডিএম খালী কাশিমপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

    স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সোহাগ মুন্সি বাঁশ বোঝাই একটি নছিমনে করে কাশিমপুর হতে ফেরী ঘাটে যাচ্ছিলেন। এ সময় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বাসের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে নছিমন উল্টে গিয়ে সোহাগ রাস্তার পাশে পড়ে যান এবং উপর থেকে সমস্ত বাঁশ তার গায়ের উপর পড়ে। ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

    খবর পেয়ে সখিপুর থানা পুলিশের একটি টিম দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য শরীয়তপুর সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

    এ ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। নিহত সোহাগ মুন্সির পিতা কাসেম মুন্সি ও মাতা সাফিয়া বেগম ছেলের মৃত্যুতে বারবার অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন বলে জানিয়েছেন প্রতিবেশীরা।

    স্থানীয় বাসিন্দা আজিজুল হক বলেন, ‘সোহাগ খুব পরিশ্রমী যুবক ছিল। সে বাঁশের ব্যবসা করতো। হঠাৎ এমন দুর্ঘটনায় আমরা সবাই হতভম্ব।’

    ডিএম খালী ইউনিয়নের সদস্য (মেম্বার) মোঃ আজাহার ঢালী বলেন, ‘এ রাস্তায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। আমরা বহুবার সড়ক সংস্কার ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়েছি। আজকের এই মৃত্যু আবারও সেই অব্যবস্থাপনার করুণ পরিণতি।’

    সখিপুর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) ফয়েজ আহমেদ বলেন, ‘দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাশ উদ্ধার করি। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, অতিরিক্ত গতির কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটে। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’

    নিহত সোহাগ মুন্সির অকাল মৃত্যুতে তার পরিবার ও গ্রামজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয়রা সড়ক দুর্ঘটনা রোধে প্রশাসনের কার্যকর পদক্ষেপ কামনা করেছেন।

