এইমাত্র
  • শিক্ষকদের ‘ভুখা মিছিল’-এ পুলিশের বাধা
  • জাতিসংঘের সহায়তায় সচল হলো গাজার বেকারি, দিনে তৈরি হচ্ছে ৩ লাখ রুটি!
  • দাবি না মানা পর্যন্ত শিক্ষকদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন হাসনাত ও জারা
  • পর্নোগ্রাফি সংক্রান্ত গ্রুপ ও এডমিনকে শনাক্ত করে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ
  • অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুরোনো ভিডিও দিয়ে অপপ্রচার শনাক্ত : বাংলাফ্যাক্ট
  • ক্ষমা চাওয়ার আহ্বানকে স্বাগত জানাই : সালাহউদ্দিন আহমদ
  • শিক্ষকদের ক্লাসে ফেরার আহ্বান শিক্ষা উপদেষ্টার
  • নিরাপদ ও দখলমুক্ত সড়কের দাবি, ফার্মগেটে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
  • পর্যটকরা ১ নভেম্বর থেকে সেন্টমার্টিন যেতে পারবেন
  • লেস্টারে ফিরেই চমক দেখালেন হামজা
    • আজ রবিবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৯ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    খেলা

    কোয়াবের পদ ছাড়লেন খালেদ মাসুদ পাইলট

    ক্রীড়া প্রতিবেদক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৩৯ পিএম
    ক্রীড়া প্রতিবেদক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৩৯ পিএম

    কোয়াবের পদ ছাড়লেন খালেদ মাসুদ পাইলট

    ক্রীড়া প্রতিবেদক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৩৯ পিএম

    বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) পরিচালক নির্বাচিত হওয়ার পর ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (কোয়াব) কার্যনির্বাহী কমিটি থেকে পদত্যাগ করেছেন জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক খালেদ মাসুদ পাইলট। রোববার (১৯ অক্টোবর) কোয়াব সভাপতির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি।

    গত ৪ সেপ্টেম্বর কোয়াবের নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন পাইলট। ওই নির্বাচনে সভাপতি হন মোহাম্মদ মিঠুন। পাইলটের পাশাপাশি কার্যনির্বাহী পরিষদে জায়গা পেয়েছিলেন নাজমুল হোসেন শান্ত, মেহেদী হাসান মিরাজ, আকবর আলী, রুমানা আহমেদ, শামসুর রহমান শুভ, ইরফান শুক্কুর ও ইমরুল কায়েস।

    এরপর ৬ অক্টোবর বিসিবির পরিচালক নির্বাচনে ‘সি’ ক্যাটাগরি থেকে জয়ী হন তিনি। দুটি সংগঠনের মধ্যে স্বচ্ছতা ও স্বার্থসংঘাত এড়াতে কোয়াবের পদ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন এই সাবেক উইকেটকিপার ব্যাটার।

    কোয়াব সভাপতিকে পাঠানো চিঠিতে জাতীয় দলের সাবেক এ ক্রিকেটার লেখেন, ‘ক্রিকেটার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (কোয়াব)-এর নির্বাহী সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করা আমার জন্য অত্যন্ত সম্মান ও গর্বের বিষয় ছিল। এই সময়ে আমি অসাধারণ সহকর্মীদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেয়েছি এবং আমাদের ক্রিকেটারদের কল্যাণে সামান্য হলেও অবদান রাখতে পেরেছি। এই অভিজ্ঞতা আমি সবসময় গভীর সম্মান ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করব।’

    তিনি আরও লেখেন, ‘সম্প্রতি আমি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)-এর পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছি। তাই উভয় সংস্থার স্বচ্ছতা ও অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য আমি কোয়াব-এর নির্বাহী সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করা উচিত মনে করছি। অতএব, আমি কোয়াব-এর নির্বাহী সদস্য পদ থেকে অবিলম্বে পদত্যাগ করছি। আমার দায়িত্বকালে প্রদত্ত আস্থা, সমর্থন এবং বন্ধুত্বের জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। ক্রিকেটারদের কল্যাণে কোয়াব-এর ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টায় অব্যাহত সাফল্য কামনা করছি।’

    আরডি

    ট্যাগ :

    খালেদ মাসুদ পাইলট কোয়াব পদত্যাগ

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…