‘খালেদা জিয়ার জন্য কেনা হচ্ছে বুলেটপ্রুফ গাড়ি, অংশ নেবেন নির্বাচনী প্রচারণায়’

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নিরাপত্তার জন্যে বুলেটপ্রুফ গাড়ি কেনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
রোববার (১৯ অক্টোবর) রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই তথ্য জানান তিনি।
রুহুল কবির রিজভী বলেন, বেগম জিয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিতে বুলেটপ্রুফ গাড়ি কেনা হচ্ছে। সুস্থ থাকলে খালেদা জিয়া নির্বাচনী গণসংযোগে অংশ নেবেন।
অগ্নিদুর্ঘটনা নিয়ে তিনি বলেন, বারবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে, এসবের পেছনে কোন পরিকল্পনা আছে কিনা তা ভাবা প্রয়োজন। ভারত চায় না বাংলাদেশে একটি স্থিতিশীল পরিস্থিতি বজায় থাকুক।
জুলাই সনদকে ‘মেঘনা কার্টা’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে ফ্যাসিবাদবিরোধী সব রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বাক্ষর করার আহবান জানিয়ে রিজভী বলেন, ডেমোক্রেসির জায়গায় মবক্রেসি হলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।
