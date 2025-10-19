এইমাত্র
  • শিক্ষকদের ‘ভুখা মিছিল’-এ পুলিশের বাধা
  • জাতিসংঘের সহায়তায় সচল হলো গাজার বেকারি, দিনে তৈরি হচ্ছে ৩ লাখ রুটি!
  • দাবি না মানা পর্যন্ত শিক্ষকদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন হাসনাত ও জারা
  • পর্নোগ্রাফি সংক্রান্ত গ্রুপ ও এডমিনকে শনাক্ত করে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ
  • অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুরোনো ভিডিও দিয়ে অপপ্রচার শনাক্ত : বাংলাফ্যাক্ট
  • ক্ষমা চাওয়ার আহ্বানকে স্বাগত জানাই : সালাহউদ্দিন আহমদ
  • শিক্ষকদের ক্লাসে ফেরার আহ্বান শিক্ষা উপদেষ্টার
  • নিরাপদ ও দখলমুক্ত সড়কের দাবি, ফার্মগেটে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
  • পর্যটকরা ১ নভেম্বর থেকে সেন্টমার্টিন যেতে পারবেন
  • লেস্টারে ফিরেই চমক দেখালেন হামজা
    • আজ রবিবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৯ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    রাজনীতি

    ‘খালেদা জিয়ার জন্য কেনা হচ্ছে বুলেটপ্রুফ গাড়ি, অংশ নেবেন নির্বাচনী প্রচারণায়’

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৪৭ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৪৭ পিএম

    ‘খালেদা জিয়ার জন্য কেনা হচ্ছে বুলেটপ্রুফ গাড়ি, অংশ নেবেন নির্বাচনী প্রচারণায়’

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৪:৪৭ পিএম
    সংগৃহীত ছবি

    বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার নিরাপত্তার জন্যে বুলেটপ্রুফ গাড়ি কেনা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

    রোববার (১৯ অক্টোবর) রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এই তথ্য জানান তিনি।

    রুহুল কবির রিজভী বলেন, বেগম জিয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিতে বুলেটপ্রুফ গাড়ি কেনা হচ্ছে। সুস্থ থাকলে খালেদা জিয়া নির্বাচনী গণসংযোগে অংশ নেবেন।

    অগ্নিদুর্ঘটনা নিয়ে তিনি বলেন, বারবার অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা মানুষকে ভাবিয়ে তুলছে, এসবের পেছনে কোন পরিকল্পনা আছে কিনা তা ভাবা প্রয়োজন। ভারত চায় না বাংলাদেশে একটি স্থিতিশীল পরিস্থিতি বজায় থাকুক।

    জুলাই সনদকে ‘মেঘনা কার্টা’ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে ফ্যাসিবাদবিরোধী সব রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বাক্ষর করার আহবান জানিয়ে রিজভী বলেন, ডেমোক্রেসির জায়গায় মবক্রেসি হলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

    এমআর-২

    ট্যাগ :

    খালেদা জিয়া বুলেটপ্রুফ গাড়ি নির্বাচন প্রচারণা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…