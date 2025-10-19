পটিয়ায় হাসপাতালে ঠাঁই না পেয়ে জঙ্গলে সন্তান প্রসব!

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ঠাঁই না হওয়ায় এক প্রসূতি হাসপাতালের পাশে জঙ্গলে সন্তান প্রসব করেছেন। শনিবার (১৮ অক্টোবর) রাত ৯টার দিকে এ ঘটনাটি ঘটে।
স্বজনদের অভিযোগ, সন্তান আংশিক বের হওয়ার পরও হাসপাতালের নার্সরা প্রসব করাতে অপারগতা প্রকাশ করেন এবং তাড়াহুড়ো করে প্রসূতিকে ছাড়পত্র দিয়ে দেন। পরে হাসপাতাল চত্বরের পশ্চিম পাশের জঙ্গলে গিয়ে তিনি কন্যাসন্তানের জন্ম দেন।
প্রসূতির স্বামী মোহাম্মদ ইলিয়াছ জানান, তিনি পটিয়ার কেলিশহর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড এলাকা থেকে সন্ধ্যা ৭টার দিকে স্ত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন।
লেবার ওয়ার্ডে ওঠানোর পর সন্তান অর্ধেক বের হয়ে গেলে নার্সরা তাকে জানান , বাচ্চার পজিশন উলটো, এখানে ডেলিভারি সম্ভব নয়। তারা কোনো চিকিৎসা না দিয়ে রেফার করে দেয় এবং নিচে নামিয়ে দেন। নিচে নামতেই আমার স্ত্রী প্রচণ্ড যন্ত্রণায় জঙ্গলে গিয়ে বসে পড়ে, সেখানেই সন্তানের জন্ম দেয়।
হাসপাতালের নার্স অনামিকা বলেন, ‘চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়েই বাচ্চা ডেলিভারি হয়ে গেছে।’
এ বিষয়ে জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত মেডিকেল অফিসার ডা. মিন্টু দে জানান, ‘নার্সরা আমাকে জানিয়েছিলেন বাচ্চার পজিশন উলটো। সে অনুযায়ী আমি রেফার করে দিই।’
পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আবু তৈয়ব জানান, রোগীর অবস্থা বিবেচনায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (চমেক) রেফার করা হয়েছিল। আমরা একটা তদন্ত টিম গঠন করেছি। তদন্তের মাধ্যমে কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
এ ঘটনায় এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয়রা দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন।
আরডি