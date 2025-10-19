অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুরোনো ভিডিও দিয়ে অপপ্রচার শনাক্ত : বাংলাফ্যাক্ট

এইমাত্র
    জাতীয়

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৫:০৩ পিএম
    সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে বিভ্রান্তিকর শিরোনাম ও পুরোনো ভিডিও প্রচার করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা শনাক্ত করেছে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) ফ্যাক্ট চেক ও মিডিয়া রিসার্চ টিম বাংলাফ্যাক্ট।

    বাংলাফ্যাক্ট অনুসন্ধান টিম জানায়, সাম্প্রতিক সময়ে দেশজুড়ে অগ্নিকাণ্ডের একাধিক ঘটনার প্রেক্ষিতে সোশ্যাল মিডিয়া এবং কিছু সংবাদমাধ্যমে বিভ্রান্তিকর শিরোনাম ও পুরোনো ভিডিও প্রচারের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টির চেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শনিবার (১৮ অক্টোবর) ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে একাধিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।

    শনিবার (১৮ অক্টোবর) সন্ধ্যায় বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আরটিভি তাদের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজ ও ওয়েবসাইটে ‘এবার মাঝ আকাশে বিমানে আগুন জরুরি অবতরণ’ শিরোনামে একটি ফটোকার্ড ও সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করে। শিরোনামের কারণে বহু মন্তব্যকারী একে বাংলাদেশের ঘটনা মনে করে ক্ষোভ ও দুঃখ প্রকাশ করেন। তবে প্রতিবেদনটির বিস্তারিত অংশে স্পষ্ট করা হয়, ঘটনাটি আসলে চীনের। সেখানকার আভ্যন্তরীণ একটি ফ্লাইটে শনিবার (১৮ অক্টোবর) এক যাত্রীর ব্যাগে থাকা লিথিয়াম ব্যাটারি বিস্ফোরিত হয়ে এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। গলফ নিউজের বরাতে গণমাধ্যমটি এসব তথ্য জানালেও, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন বিভ্রান্তিকর শিরোনাম জনমনে অপ্রয়োজনীয় আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে।

    সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভবনে আগুনের বিস্ফোরণের একটি ভিডিও ছড়িয়ে দাবি করা হয়, এটি সম্প্রতি রাজধানীর মিরপুরের ভয়াবহ আগুন লাগার দৃশ্য। কিন্তু যাচাই করে দেখা গেছে, ভিডিওটি আসলে গত ২১ ফেব্রুয়ারি রাজধানীর খিলগাঁওয়ে তালতলা মার্কেটের পাশে একটি স’মিলে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের। পুরোনো ভিডিওটিকে সাম্প্রতিক বলে দাবি করায় জনমনে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে।

    বাংলাফ্যাক্ট জানায়, ঢাকা সদরঘাটে লঞ্চে ভয়াবহ আগুন লেগেছে- এমন দাবি করে আরও একটি পুরোনো ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে ছড়ানো হয়েছে। কিন্তু সদরঘাটে লঞ্চে আগুনের এই ঘটনাটি সাম্প্রতিক নয়। এটি ২০২৩ সালের ৩০ জুন রাজধানীর সদরঘাটে 'ময়ূর-৭' নামক লঞ্চে আগুনের ঘটনার ভিডিও।

    গত বছর থেকে ভারতীয় গণমাধ্যম এবং ভারত থেকে পরিচালিত বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম, পাশাপাশি দেশেও বিভিন্ন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে বাংলাদেশকে জড়িয়ে, অন্তর্বর্তী সরকার, চব্বিশের আন্দোলনে অংশ নেয়া দল ও সংগঠনের বিরুদ্ধে গুজবসহ ভুয়া তথ্য প্রচারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রমাণ পেয়েছে ফ্যাক্টচেকিং প্রতিষ্ঠানগুলো।

    ইন্টারনেটে ছড়িয়ে পড়া শত শত ভুল তথ্য শনাক্ত করেছে বাংলাদেশের ফ্যাক্ট চেকিং প্রতিষ্ঠান বাংলাফ্যাক্ট। বাংলাদেশে চলমান গুজব এবং ভুয়া খবর, অপতথ্য প্রতিরোধ এবং জনগণের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করছে বাংলাফ্যাক্ট।

    সূত্র : বাসস

    ইখা

