এইমাত্র
  • শিক্ষকদের ‘ভুখা মিছিল’-এ পুলিশের বাধা
  • জাতিসংঘের সহায়তায় সচল হলো গাজার বেকারি, দিনে তৈরি হচ্ছে ৩ লাখ রুটি!
  • দাবি না মানা পর্যন্ত শিক্ষকদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন হাসনাত ও জারা
  • পর্নোগ্রাফি সংক্রান্ত গ্রুপ ও এডমিনকে শনাক্ত করে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ
  • অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুরোনো ভিডিও দিয়ে অপপ্রচার শনাক্ত : বাংলাফ্যাক্ট
  • ক্ষমা চাওয়ার আহ্বানকে স্বাগত জানাই : সালাহউদ্দিন আহমদ
  • শিক্ষকদের ক্লাসে ফেরার আহ্বান শিক্ষা উপদেষ্টার
  • নিরাপদ ও দখলমুক্ত সড়কের দাবি, ফার্মগেটে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
  • পর্যটকরা ১ নভেম্বর থেকে সেন্টমার্টিন যেতে পারবেন
  • লেস্টারে ফিরেই চমক দেখালেন হামজা
    • আজ রবিবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৯ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    বিনোদন

    যাদের যত্নে রাখা তারা আসলে বিষধর সাপ: পূর্ণিমা

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৫:০৪ পিএম
    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৫:০৪ পিএম

    যাদের যত্নে রাখা তারা আসলে বিষধর সাপ: পূর্ণিমা

    বিনোদন ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৫:০৪ পিএম
    ছবি: সংগৃহীত

    নতুন সিনেমা নেই, নেই নাটকের অভিনয়। তবুও চিত্রনায়িকা পূর্ণিমা থাকেন চর্চায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার নতুন ছবি পোস্ট করা মানেই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে থাকা অনুরাগীদের। সাধারণত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি বা ব্যতিক্রম কোনো কথা শেয়ার করতে দেখা যায় না তাকে। এবার ছবি পোস্ট করে এই অভিনেত্রী জানালেন আক্ষেপের কথা।

    আজ রবিবার (১৯ অক্টোবর) সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি আবেগঘন স্ট্যাটাস দেন তিনি।

    স্ট্যাটাসে পূর্ণিমা লিখেছেন, ‘মানুষের ভিড়ে কিছু মুখ থাকে, যাদের আমরা আপন ভেবে হৃদয়ের দরজা খুলে দিই। কিন্তু সময়ের কঠিন পরীক্ষায় টের পাই তারা আসলে সম্পর্কের আবরণে লুকিয়ে থাকা বিষধর সাপ। প্রয়োজনে তারা বন্ধুর মুখোশ পরে পাশে ঘোরে, আর সুযোগ পেলেই বিষ ঢেলে দেয় আমাদের স্বপ্নে, আমাদের জীবনে।’

    তিনি আরও লেখেন, ‘যখন মানুষ জীবনের সাফল্যের শিখরে আরোহন করে, তখন এরা মৌমাছির মতো চারপাশে গুনগুন করে ঘুরতে থাকে। প্রশংসার ফুলঝুরি ঝরিয়ে, সান্নিধ্যের ভান করে তারা আসলে নিজের স্বার্থের মধু সংগ্রহ করে। কিন্তু সময়ের চাকা যখন বিপরীতমুখী হয়, জীবন যখন সংগ্রামের অন্ধকারে ডুবে যায় তখন তারাই সবার আগে দূরে সরে যায়।’

    শেষে পূর্ণিমা লেখেন, ‘তাই এদের থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। কারণ মিথ্যা সম্পর্কের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলার চেয়ে নিঃসঙ্গতা অনেক বেশি শান্ত, নিরাপদ এবং মর্যাদাপূর্ণ।’

    পূর্ণিমার এই স্ট্যাটাস প্রকাশের পর মুহূর্তেই তা ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। অনেকেই তার বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করছেন।

    সম্প্রতি সংস্কৃতি সাংবাদিকদের সংগঠন কালচারাল জার্নালিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশ (সিজেএফবি) আয়োজিত ‘সিজেএফবি পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ড’-এর ২৪তম আসরে চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য বিশেষ সম্মাননা পেয়েছেন পূর্ণিমা।

    এইচএ

    ট্যাগ :

    যত্নে রাখা তারা বিষধর সাপ পূর্ণিমা

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…