যাদের যত্নে রাখা তারা আসলে বিষধর সাপ: পূর্ণিমা

নতুন সিনেমা নেই, নেই নাটকের অভিনয়। তবুও চিত্রনায়িকা পূর্ণিমা থাকেন চর্চায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার নতুন ছবি পোস্ট করা মানেই সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে থাকা অনুরাগীদের। সাধারণত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি বা ব্যতিক্রম কোনো কথা শেয়ার করতে দেখা যায় না তাকে। এবার ছবি পোস্ট করে এই অভিনেত্রী জানালেন আক্ষেপের কথা।
আজ রবিবার (১৯ অক্টোবর) সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে একটি আবেগঘন স্ট্যাটাস দেন তিনি।
স্ট্যাটাসে পূর্ণিমা লিখেছেন, ‘মানুষের ভিড়ে কিছু মুখ থাকে, যাদের আমরা আপন ভেবে হৃদয়ের দরজা খুলে দিই। কিন্তু সময়ের কঠিন পরীক্ষায় টের পাই তারা আসলে সম্পর্কের আবরণে লুকিয়ে থাকা বিষধর সাপ। প্রয়োজনে তারা বন্ধুর মুখোশ পরে পাশে ঘোরে, আর সুযোগ পেলেই বিষ ঢেলে দেয় আমাদের স্বপ্নে, আমাদের জীবনে।’
তিনি আরও লেখেন, ‘যখন মানুষ জীবনের সাফল্যের শিখরে আরোহন করে, তখন এরা মৌমাছির মতো চারপাশে গুনগুন করে ঘুরতে থাকে। প্রশংসার ফুলঝুরি ঝরিয়ে, সান্নিধ্যের ভান করে তারা আসলে নিজের স্বার্থের মধু সংগ্রহ করে। কিন্তু সময়ের চাকা যখন বিপরীতমুখী হয়, জীবন যখন সংগ্রামের অন্ধকারে ডুবে যায় তখন তারাই সবার আগে দূরে সরে যায়।’
শেষে পূর্ণিমা লেখেন, ‘তাই এদের থেকে দূরে থাকাই শ্রেয়। কারণ মিথ্যা সম্পর্কের ভিড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলার চেয়ে নিঃসঙ্গতা অনেক বেশি শান্ত, নিরাপদ এবং মর্যাদাপূর্ণ।’
পূর্ণিমার এই স্ট্যাটাস প্রকাশের পর মুহূর্তেই তা ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। অনেকেই তার বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করছেন।
সম্প্রতি সংস্কৃতি সাংবাদিকদের সংগঠন কালচারাল জার্নালিস্টস ফোরাম অব বাংলাদেশ (সিজেএফবি) আয়োজিত ‘সিজেএফবি পারফরম্যান্স অ্যাওয়ার্ড’-এর ২৪তম আসরে চলচ্চিত্রে অবদানের জন্য বিশেষ সম্মাননা পেয়েছেন পূর্ণিমা।
এইচএ