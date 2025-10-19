এইমাত্র
  • শিক্ষকদের ‘ভুখা মিছিল’-এ পুলিশের বাধা
  • জাতিসংঘের সহায়তায় সচল হলো গাজার বেকারি, দিনে তৈরি হচ্ছে ৩ লাখ রুটি!
  • দাবি না মানা পর্যন্ত শিক্ষকদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন হাসনাত ও জারা
  • পর্নোগ্রাফি সংক্রান্ত গ্রুপ ও এডমিনকে শনাক্ত করে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ
  • অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় পুরোনো ভিডিও দিয়ে অপপ্রচার শনাক্ত : বাংলাফ্যাক্ট
  • ক্ষমা চাওয়ার আহ্বানকে স্বাগত জানাই : সালাহউদ্দিন আহমদ
  • শিক্ষকদের ক্লাসে ফেরার আহ্বান শিক্ষা উপদেষ্টার
  • নিরাপদ ও দখলমুক্ত সড়কের দাবি, ফার্মগেটে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
  • পর্যটকরা ১ নভেম্বর থেকে সেন্টমার্টিন যেতে পারবেন
  • লেস্টারে ফিরেই চমক দেখালেন হামজা
    • আজ রবিবার, ৪ কার্তিক, ১৪৩২ | ১৯ অক্টোবর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    জাতিসংঘের সহায়তায় সচল হলো গাজার বেকারি, দিনে তৈরি হচ্ছে ৩ লাখ রুটি!

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৫:১৩ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৫:১৩ পিএম

    জাতিসংঘের সহায়তায় সচল হলো গাজার বেকারি, দিনে তৈরি হচ্ছে ৩ লাখ রুটি!

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ অক্টোবর ২০২৫, ০৫:১৩ পিএম

    জাতিসংঘের সহায়তায় গাজার দেইর আল-বালাহ শহরে সচল হয়ে উঠেছে একটি বেকারি। চালু হওয়া বেকারিটি প্রতিদিন তৈরি করছে প্রায় তিন লাখ রুটি। এতে যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকায় ক্ষুধার্ত গাজাবাসীর মধ্যে স্বস্তি ফিরছে।

    গাজার দেইর আল-বালাহ’র ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম বেকারিতে দিন-রাত চলছে রুটি বানানো। গরম রুটির ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে আশপাশে।

    জাতিসংঘের মানবিক ত্রাণ দফতরের ফুটেজে দেখা গেছে, শ্রমিকদের নিরবচ্ছিন্ন কাজ আর লাইন ধরে অপেক্ষা করছে মানুষ। আন্তর্জাতিক ত্রাণ পৌঁছানোর পর প্রতিদিন প্রায় ৩ লাখ রুটি উৎপাদনের সক্ষমতা ফিরে পেয়েছে বেকারিটি।

    জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা প্রধান টম ফ্লেচার পরিদর্শনে গিয়ে বলেন, যুদ্ধবিরতি টিকে থাকলে দ্রুত পুনর্গঠন ও খাদ্য উৎপাদন সম্ভব। এমন আরও ৩০টি বেকারি চালুর লক্ষ্য আছে জাতিসংঘের, যাতে ক্ষুধা ও অপুষ্টি মোকাবিলায় ত্রাণ কার্যক্রম দীর্ঘস্থায়ী হয়।

    তবে উত্তর গাজায় এখনো ত্রাণ পৌঁছাতে হিমশিম খাচ্ছে জাতিসংঘ। ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, বন্ধ রুট আর অব্যাহত অবরোধে দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকাগুলোতে খাদ্য সরবরাহ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। এতে লাখো মানুষ দিন কাটাচ্ছে অনাহারে।

    যুদ্ধবিরতির পরও গড়ে প্রতিদিন মাত্র ৫৬০ মেট্রিক টন খাদ্য গাজায় প্রবেশ করছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কম।

    ফ্লেচারের ভাষ্য, গাজা সিটিতে দুর্ভিক্ষ রোধে হাজার হাজার ত্রাণবাহী যান প্রতি সপ্তাহে প্রবেশের দরকার। তবু দেইর আল-বালাহর এই বেকারিটি এখন একটি আশার প্রতীক। যেখানে ধ্বংসস্তূপের শহরে ফিরছে জীবন আর পুনর্গঠনের সম্ভাবনা।

    ইখা

    ট্যাগ :

    গাজা যুদ্ধ হামাস জাতিসংঘ খাদ্য

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…