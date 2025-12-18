এইমাত্র
    রাজনীতি

    জীবন নিয়ে ‘শঙ্কায়’ বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী, থানায় জিডি

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:৪৩ পিএম

    ঢাকা-১৫ আসনের বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী ও যুবদলের সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মো. শফিকুল ইসলাম খান নিজের জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে থানায় জিডি করেছেন। গত রোববার (১৪ ডিসেম্বর) রাজধানীর কাফরুল থানায় তিনি জিডি করেন।

    জিডির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কাফরল থানার ওসি সাজ্জাদ হোসেন। তিনি বলেন জিডির ঘটনায় তদন্ত চলছে।

    জানা গেছে, ঢাকা-১৫ আসনের বিএনপি সমর্থিত প্রার্থী শফিকুল ইসলাম মিরপুর ১২ নম্বরের বাসিন্দা। তিনি দীর্ঘ ৩৯ বছর যাবৎ বৃহত্তর মিরপুর তথা কাফরুল অঞ্চলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। গত ১৫ দিন যাবত তিনি নানা মুখে ও বিভিন্ন উৎস হতে তার ওপর হামলার আশঙ্কার কথা শুনতে পান। সর্বশেষ গত ১৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যার দিকে কাফরুল থানাধীন মিরপুর ১৪ নম্বর বৃহত্তর ময়মনসিংহ সমিতির অফিসে থাকাকালীন সময়ে পরিচিত লোকজনের মাধ্যমে শফিকুল জানতে পারেন অচেনা বিবাদীরা তার ওপর হামলা ও জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে।

    জিডির বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢাকা ১৫ আসনের বিএনপি সমির্থত প্রার্থী ও যুবদলের সাবেক কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম খান মিল্টন বলেন, জিডির ঘটনাটি সত্যি।

    এবি

