    রোববার তিন বাহিনী ও পুলিশ প্রধানের সঙ্গে ইসির বৈঠক

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯:৪৭ পিএম

    আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ঘিরে আগামী রোববার (২১ ডিসেম্বর) সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী ছাড়াও পুলিশ প্রধানের সঙ্গে বৈঠক করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ওইদিন সকাল ১০টার দিকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সম্মেলন কক্ষে ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

    যেখানে নির্বাচন কমিশনাররা ছাড়াও সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীসহ পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া সভা শেষে তিন বাহিনী প্রধান ছাড়াও পুলিশ প্রধানসহ নির্বাচন কমিশনাররা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও যৌথ বাহিনীর কার্যক্রম ইত্যাদি সম্পর্কে ব্রিফিং করবেন।

    সভার আলোচ্যসূচির মধ্যে রয়েছে নির্বাচন পূর্ব আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যালোচনা, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম রোধে যৌথ বাহিনীর কার্যক্রম, প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলের জন্য প্রণীত আচরণ বিধিমালা ২০২৫ অনুযায়ী আচরণবিধি প্রতিপালন এবং নির্বাচনি পরিবেশ বজায় রাখার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি পর্যালোচনা এবং বিবিধ।

    সভা শেষে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের বেজমেন্টের হলরুমে তিন বাহিনী প্রধান ছাড়াও পুলিশ প্রধান দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিসহ সার্বিক বিষয়ে ব্রিফ করবেন।

