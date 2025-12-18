এইমাত্র
  • হাদির মৃত্যুতে বিসিবি ও বাফুফের শোক
  • শাহবাগে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে যোগ দিলেন নাহিদ ও আসিফ মাহমুদ
  • ‘হাদির বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর নতুন প্রজন্মকে ধারণ করতে হবে’
  • প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা-অগ্নিসংযোগ
  • যার স্বপ্নিল চোখে ছিল ইনসাফের বাংলাদেশ
  • অস্ত্রোপচার শেষে মারা যান ওসমান হাদি: ডা. আহাদ
  • হাদির হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে: প্রধান উপদেষ্টা
  • চট্টগ্রামে নওফেলের বাড়িতে আগুন-ভাঙচুর
  • শহীদ ওসমান হাদির স্ত্রী ও সন্তানের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে: প্রধান উপদেষ্টা
  • হাদির মৃত্যুতে প্রধান বিচারপতির শোক
    • আজ শুক্রবার, ৪ পৌষ, ১৪৩২ | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    আন্তর্জাতিক

    আগামী বছর ফিজিতে দূতাবাস খুলবে ইসরায়েল

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:০২ পিএম
    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:০২ পিএম

    আগামী বছর ফিজিতে দূতাবাস খুলবে ইসরায়েল

    আন্তর্জাতিক ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:০২ পিএম

    ইসরায়েল আগামী বছর ফিজিতে একটি নতুন দূতাবাস খোলার পরিকল্পনা করছে। আজ বৃহস্পতিবার ইসরায়েল এ ঘোষণা দিয়েছে। ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী গিডিয়ন সার তার এক পোস্টে জানান, ‘ফিজির প্রধানমন্ত্রী সিতেনি রাবুকার সঙ্গে কথা হয়েছে এবং ২০২৬ সালে ফিজিতে একটি ইসরায়েলি দূতাবাস খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তাকে জানানো হয়েছে।’

    এটি দুই দেশের সম্পর্কের উন্নতি সাধন করবে এবং একই সঙ্গে ইসরায়েলের প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে উপস্থিতি শক্তিশালী করবে।

    ইসরায়েলি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরো বলেছেন, ফিজিতে ইসরায়েলের দূতাবাস খোলার মাধ্যমে পুরো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ইসরায়েলের বন্ধুত্বপূর্ণ উপস্থিতি জোরদার হবে।

    সেপ্টেম্বরে ফিজির প্রধানমন্ত্রী সিতেনি রাবুকা জেরুজালেমে ফিজির মিশন উদ্বোধন করেন। জেরুজালেমের বিতর্কিত অবস্থানের কারণে বেশিরভাগ দেশ তাদের দূতাবাস তেল আবিবে স্থাপন করে, কারণ এটি ইসরায়েলি-ফিলিস্তিনি সংঘাতের একটি গুরুতর বিষয়।

    ১৯৬৭ সাল থেকে ইসরায়েল পূর্ব জেরুজালেম দখল করে রেখেছে এবং এটি তার অবিভক্ত রাজধানী হিসেবে দাবি করে।

    তবে ফিলিস্তিনিরা পূর্ব জেরুজালেমকে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে চায়। ২০১৭ সালে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একতরফাভাবে জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি দেন, যা বিশ্বব্যাপী বিতর্কের সৃষ্টি করে।

    ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র তাদের দূতাবাস জেরুজালেমে স্থানান্তর করে এবং এর পর গুয়াতেমালা এই একই পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে পাপুয়া নিউ গিনি একমাত্র এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ হিসেবে জেরুজালেমে দূতাবাস খোলার ঘোষণা দেয়।

    সূত্র : আল-অ্যারাবিয়া

    এবি

    ট্যাগ :

    ফিজিতে দূতাবাস ইসরায়েল

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…