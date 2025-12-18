অষ্টগ্রামে মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলের হাতে মা খুন

কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে বিলকিস বেগম (৪৫) নামে এক গৃহবধূ নিহত হয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে অষ্টগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোয়েব খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার খান ঠাকুর দিঘীর পাড় এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত বিলকিস বেগম ওই এলাকার নজরুল ইসলাম (ওড়ন মিয়া)-এর স্ত্রী।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুপুরের খাবার শেষে বিলকিস বেগম ঘরের বাইরে প্লেট ধোয়ার জন্য বের হন। এ সময় তার মানসিক ভারসাম্যহীন ছেলে তামিম মিয়া (২৪) বসতঘর থেকে একটি বটি এনে আকস্মিকভাবে মায়ের মাথা, কপাল ও পিঠে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। এতে ঘটনাস্থলেই বিলকিস বেগমের মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে অষ্টগ্রাম থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। হত্যাকাণ্ডের পর অভিযুক্ত তামিম মিয়া পালিয়ে যায়।
অষ্টগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সোয়েব খান জানান, অভিযুক্ত তামিম মিয়া মানসিক ভারসাম্যহীন। তিনি প্রায় ১০ বছর পাবনা মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বাড়িতে আনার পর তাকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতো এবং সে মায়ের সঙ্গেই থাকত। ঘটনার পর সে পালিয়ে গেছে। তাকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।
