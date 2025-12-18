এইমাত্র
    যশোরে আওয়ামী লীগ নেতা শাহরুলকে শোন-অ্যারেস্ট

    যশোর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান শাহারুল ইসলামকে নাশকতা পরিকল্পনার মামলায় শোন-অ্যারেস্ট দেখিয়েছে আদালত।

    বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) এ আবেদনের শুনানি শেষে অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আছাদুল ইসলাম এ আদেশ দিয়েছেন।

    মামলার অভিযোগে জানা গেছে, গত ২৯ অক্টোবর কোতোয়ালি থানা পুলিশ যশোর শহরের ঘোপ সেন্ট্রাল রোডে আইএনবি ডিজিটাল প্রিন্টিং প্রেসে অভিযান চালিয়ে যুবলীগের মিছিলের ব্যানার তৈরির সময় দুইজনকে আটক করে। এ ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে আটক দুইজনসহ আওয়ামী লীগের সদর উপজেলার সাধারণ সম্পাদক শাহারুল ইসলামসহ ৮ জনের নাম উল্লেখ করে নাশকতার পরিকল্পনার অভিযোগে কোতোয়ালি থানায় মামলা করে।

    গত ৩০ অক্টোবর শাহারুল ইসলামকে ঢাকার শেরেবাংলা নগর থানার পুলিশ শিশুমেলা এলাকা থেকে আটক করে। ওই সময় ঢাকার একটি মামলায় তাকে আটক দেখিয়ে আদালতে সোপর্দ করা হয়।

    পরে যশোরের নাশকতা পরিকল্পনা মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা আসামি শাহারুলের আটকের বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে আদালতে শোন-অ্যারেস্টের আবেদন করেন। বৃহস্পতিবার আবেদনের শুনানির ধার্য দিনে শাহারুল ইসলামকে যশোর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে সকালে আদালতে নেয়া হয়। বিচারক আবেদনের শুনানি শেষে আসামি শাহারুল ইসলামকে শোন-অ্যারেস্ট ও কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন।

