    • আজ শুক্রবার, ৪ পৌষ, ১৪৩২ | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    ’আবরার ফাহাদ-আবু সাঈদের কাতারে যুক্ত হলেন ওসমান হাদি’

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:৪৩ পিএম
    ফাইল ছবি

    ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির অকাল মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন জনপ্রিয় ইসলামিক আলোচক মাওলানা মিজানুর রহমান আজহারী।

    সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাদির মৃত্যুর খবর আসার পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি এক আবেগঘন বার্তা শেয়ার করেন।

    বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে দেওয়া এক পোস্টে মাওলানা আজহারী ওসমান হাদিকে সময়ের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের সঙ্গে তুলনা করেন।

    মাওলানা আজহারী তার পোস্টে লেখেন, “আবরার ফাহাদ-আবু সাঈদের কাতারে যুক্ত হলেন— ওসমান হাদি। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।” তিনি আরও যোগ করেন, “আল্লাহ ওসমান হাদির আত্মত্যাগকে কবুল করুন, শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করুন এবং জান্নাতের মেহমান বানিয়ে নিন।”

    এফএস

    ট্যাগ :

    হাদি

