ওসমান হাদির মৃত্যুতে জামায়াতে ইসলামীর শোক

    রাজনীতি

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১০:৫৯ পিএম
    সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন গুলিবিদ্ধ ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) জামায়াতের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক বার্তায় এ শোক প্রকাশ করা হয়।

    শোক বার্তায় বলা হয়েছে, ‘ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও জুলাই আন্দোলনের সম্মুখসারির যোদ্ধা জনাব শরিফ ওসমান হাদি আজ ১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শাহাদাত বরণ করেছেন। মহান আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন, তার প্রতি রহম করুন এবং শাহাদাতের মর্যাদা দিয়ে জান্নাতুল ফিরদাউসের উঁচু মাকাম দান করুন। আমিন।

    এর আগে ওসমান হাদির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ ও ইনকিলাব মঞ্চের ফেসবুক পেজে তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে পোস্ট দেয়া হয়।

    এদিকে রাত ৯টা ৪০ পরে ওসমান হাদি মৃত্যুবরণ করেন। এক পোস্টে ওসমান হাদির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

    পোস্টে লিখা হয়েছে, ‘ভারতীয় আধিপত্যবাদের মোকাবিলায় মহান বিপ্লবী ওসমান হাদিকে আল্লাহ শহিদ হিসেবে কবুল করেছেন।’

    এদিকে ইনকিলাব মঞ্চের ফেসবুক পেজ থেকেও হাদির না ফেরার দেশে পাড়ি জমানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

