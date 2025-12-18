পুঠিয়ায় বিশেষ অভিযান, আ. লীগের দুই নেতা গ্রেপ্তার

রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে কার্যক্রম নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামীলীগ নেতা আব্দুল হান্নান সরকার (৫৫) ও হজরত আলীকে (৬০) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
বুধবার (১৭ ডিসেম্বর) সারারাত অভিযান চালিয়ে এই দুই নেতাকে গ্রেপ্তার করে পুঠিয়া থানা পুলিশের একটি টিম।
গ্রেপ্তারকৃত- হান্নান সরকার উপজেলার জিউপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও কানাইপাড়া এলাকার মোহাম্মদ আলী মন্ডলের ছেলে এবং হজরত আলী জিউপাড়া ইউনিয়নের কানাইপাড়া ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ও একই এলাকার মৃত আকবর আলীর ছেলে।
থানা সূত্রে জানা গেছে, পুঠিয়া থানায় বিশেষ ক্ষমতা ও সন্ত্রাসবিরোধী আইনে দায়ের করা মামলায় আসামীদের গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত দুইজনকে বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) সকালে রাজশাহী আদালতে পাঠানো হয়েছে।
এবিষয়ে পুঠিয়া থানার ওসি ফরিদুল ইসলাম জানান, নির্বাচন উপলক্ষে এলাকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং নাশকতা ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে বিশেষ এই অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। অপরাধী ও নাশকতাকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশের এই বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে।#
এনআই