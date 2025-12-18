এইমাত্র
    শাহবাগ অবরোধ করেছে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা

    সময়ের কণ্ঠস্বর, ঢাকা প্রকাশ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:২২ পিএম
    শাহবাগ অবরোধ করেছে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা

    সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সম্মুখ যোদ্ধা ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর প্রতিবাদে রাজধানীর শাহবাগ অবরোধ করেছেন বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা।

    বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১০টার দিকে বিভিন্ন এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে শাহবাগে জড়ো হতে শুরু করে তারা।

    শাহবাগে বিক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতা শরিফ ওসমান হাদি হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার দাবি করেছেন। তারা বলছেন, ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ওসমান হাদি ছিলেন সোচ্চার কণ্ঠস্বর। জুলাই গণঅভ্যুত্থানেও তিনি সম্মুখসারিতে ছিলেন। একই সঙ্গে আওয়ামী লীগকে পুরোপুরি নিষিদ্ধ এবং ফ্যাসিবাদের দোসরদের বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তারা।

    এর আগে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে ওসমান হাদি মৃত্যুবরণ করেন। এক পোস্টে ওসমান হাদির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

    পোস্টে লিখা হয়েছে, ‘ভারতীয় আধিপত্যবাদের মোকাবিলায় মহান বিপ্লবী ওসমান হাদিকে আল্লাহ শহিদ হিসেবে কবুল করেছেন।’ এদিকে ইনকিলাব মঞ্চের ফেসবুক পেজ থেকেও হাদির না ফেরার দেশে পাড়ি জমানোর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

    জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাজধানীর পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট সড়কে চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে দুর্বৃত্তরা রিকশায় থাকা ওসমান হাদিকে গুলি করে। ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার জন্য প্রচারণা চালাচ্ছিলেন তিনি।

