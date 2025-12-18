এইমাত্র
  • হাদির মৃত্যুতে বিসিবি ও বাফুফের শোক
  • শাহবাগে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে যোগ দিলেন নাহিদ ও আসিফ মাহমুদ
  • ‘হাদির বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর নতুন প্রজন্মকে ধারণ করতে হবে’
  • প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা-অগ্নিসংযোগ
  • যার স্বপ্নিল চোখে ছিল ইনসাফের বাংলাদেশ
  • অস্ত্রোপচার শেষে মারা যান ওসমান হাদি: ডা. আহাদ
  • হাদির হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে: প্রধান উপদেষ্টা
  • চট্টগ্রামে নওফেলের বাড়িতে আগুন-ভাঙচুর
  • শহীদ ওসমান হাদির স্ত্রী ও সন্তানের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে: প্রধান উপদেষ্টা
  • হাদির মৃত্যুতে প্রধান বিচারপতির শোক
    • আজ শুক্রবার, ৪ পৌষ, ১৪৩২ | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    জাতীয়

    ওসমান হাদির মৃত্যুতে পররাষ্ট্র উপদেষ্টার শোক

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:৫৮ পিএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:৫৮ পিএম

    ওসমান হাদির মৃত্যুতে পররাষ্ট্র উপদেষ্টার শোক

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১১:৫৮ পিএম

    ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।

    বৃহস্পতিবার রাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পাঠানো এক শোকবার্তায় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আধিপত্যবাদ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে শরিফ ওসমান হাদির সংগ্রামী ও সাহসী ভূমিকা এ দেশের তরুণদের জন্য চিরদিন অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। শহিদ ওসমান হাদি সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার অকুতোভয় যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে সমাজ ও দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

    পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

    এনআই

    ট্যাগ :

    ওসমান হাদির মৃত্যুতে পররাষ্ট্র উপদেষ্টার শোক

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…