এইমাত্র
  • হাদির মৃত্যুতে বিসিবি ও বাফুফের শোক
  • শাহবাগে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভে যোগ দিলেন নাহিদ ও আসিফ মাহমুদ
  • ‘হাদির বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর নতুন প্রজন্মকে ধারণ করতে হবে’
  • প্রথম আলো কার্যালয়ে হামলা-অগ্নিসংযোগ
  • যার স্বপ্নিল চোখে ছিল ইনসাফের বাংলাদেশ
  • অস্ত্রোপচার শেষে মারা যান ওসমান হাদি: ডা. আহাদ
  • হাদির হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হবে: প্রধান উপদেষ্টা
  • চট্টগ্রামে নওফেলের বাড়িতে আগুন-ভাঙচুর
  • শহীদ ওসমান হাদির স্ত্রী ও সন্তানের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে: প্রধান উপদেষ্টা
  • হাদির মৃত্যুতে প্রধান বিচারপতির শোক
    • আজ শুক্রবার, ৪ পৌষ, ১৪৩২ | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    দেশজুড়ে

    মধ্যরাতে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক অবরোধ

    মো. জাহেদুল ইসলাম, সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:১২ এএম
    মো. জাহেদুল ইসলাম, সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:১২ এএম

    মধ্যরাতে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক অবরোধ

    মো. জাহেদুল ইসলাম, সাতকানিয়া (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:১২ এএম

    সন্ত্রাসীর গুলিতে নিহত ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদি হত্যার প্রতিবাদে চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় চট্টগ্রাম–কক্সবাজার মহাসড়ক অবরোধ করেছে ছাত্র-জনতা।

    বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত পৌনে ১২টার দিকে কেরানীহাট এলাকায় মহাসড়কের ওপর আগুন দিয়ে অবস্থান নেন সর্বস্তরের মানুষ।

    এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত (রাত ১১টা ৫৫ মিনিট) অবরোধ চলছিল।

    অবরোধ চলাকালে ‘তুমি কে আমি কে, হাদি হাদি’, ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা’, ‘নারায়ে তাকবির, আল্লাহু আকবার’, ‘আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাহিরে?’ এবং ‘ইনকিলাব ইনকিলাব, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ’—এমন নানা স্লোগান দেন আন্দোলনকারীরা। একই সঙ্গে তারা হাদি হত্যার দ্রুত বিচার দাবি করেন।

    বিক্ষোভকারীরা বলেন, দিনের পর দিন প্রকাশ্যে সন্ত্রাসী হামলা হলেও সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্রকে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করা হলেও এখনো প্রকৃত খুনিরা ধরা পড়েনি। এই ব্যর্থতার দায় সরকারকে নিতে হবে।

    নিহত শরীফ ওসমান হাদি ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ছিলেন। পাশাপাশি তিনি ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবেও আলোচনায় ছিলেন।

    গত ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর পুরানা পল্টন এলাকায় চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে সন্ত্রাসীরা রিকশায় থাকা হাদিকে গুলি করে পালিয়ে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করা হয়। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

    সেখান থেকে গত সোমবার তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। তবে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার তিনি মারা যান।

    এনআই

    ট্যাগ :

    মধ্যরাতে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক অবরোধ

    সম্পর্কিত:

    {{post.title}}

    সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়নি

    চলতি সপ্তাহে সর্বাধিক পঠিত

    সব খবর

    সর্বশেষ প্রকাশিত

    সব খবর

    Loading…