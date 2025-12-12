চট্টগ্রামে নওফেলের বাড়িতে আগুন-ভাঙচুর

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর প্রতিবাদে সড়কে নেমেছেন তার সমর্থকরা। খবর শোনার পরপরই বন্দর নগরী চট্টগ্রামের ষোলশহর দুই নম্বর গেট এলাকায় অবস্থান নিয়েছেন তারা।
সড়কে অবস্থান নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ স্লোগান দিতে থাকেন।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত ১১টার পরে ছাত্র-জনতার ব্যানারে একদল যুবক দুই নম্বর গেট এলাকা থেকে মিছিল নিয়ে আওয়ামী লীগ আমলের শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের চশমা হিলের বাসভবনে যান। প্রথমে ভবনের সামনে থাকা একটি মোটরসাইকেলে আগুন দেওয়া হয়। এরপর বিক্ষুব্ধ লোকজন বাসায় প্রবেশ করে ব্যাপক ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করেন।
পাঁচলাইশ থানার ওসি জানান, আমরা এখন ব্যস্ত আছি পরে বিস্তারিত জানাবো।
