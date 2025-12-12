হাদীর খুনের বিচারের দাবিতে জবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও জুলাই যোদ্ধা শরিফ ওসমান হাদি। তার মৃত্যুতে রাতেই তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ মিছিল ও সড়ক অবরোধ করেছেন করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীরা।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ১১টার দিকে জবি ক্যাম্পাসের প্রধান ফটকের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করেন শিক্ষার্থীরা। মিছিলটি রায়সাহেব বাজার মোড় হয়ে তাঁতিবাজার মোড়ে পৌঁছে সড়ক অবরোধ করে অবস্থান নেয়।
এসময় শিক্ষার্থীরা ‘আমরা সবাই হাদী হবো, যুগে যুগে লড়ে যাবো’, ‘হাদী ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দিবো না’, 'দিল্লির দালালেরা, হুশিয়ার সাবধান', 'ভারতের আগ্রাসন, ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও' —এরকম বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।
এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ১৫ ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. আমিনুল ইসলাম বলেন, 'হাদিকে হত্যা মূলত জুলাইকে হত্যা। হাদির ভাইয়ের উপর এই মামলা প্রমাণ করে জুলাইয়ের শক্তিরা বিভক্ত হলে এই পরিনাম কি ভয়াবহ হতে পারে। আমরা জুলাইয়ের শক্তিরা যদি আবারও রক্ত দিতে হয় দিব, প্রয়োজন হলে আবার আবু সাইদ, মুগ্ধ হবো, কিন্তু ফ্যাসিবাদকে নির্মূল না করা পর্যন্ত ঘরে ফিরবো না।'
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ১০ ব্যাচের শিক্ষার্থী সাজ্জাদ হোসাইন মুন্না বলেন, 'এই সরকার আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারেনি। এই সরকারের স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারেনি। আমরা যারা হাদি ভাইয়ের হত্যার বিচারের জন্য রাজপথে নেমে এসেছি আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হই, হাদি ভাইকে যারা হত্যা করেছে এবং পৃষ্ঠপোষকতা করেছে, তাদের বিচার নিশ্চিত না করে ঘরে ফিরে যাবো না।'
