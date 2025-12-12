এইমাত্র
    আজ শুক্রবার, ৪ পৌষ, ১৪৩২ | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    অস্ত্রোপচার শেষে মারা যান ওসমান হাদি: ডা. আহাদ

    প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:২৯ এএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:২৯ এএম

    অস্ত্রোপচার শেষে মারা যান ওসমান হাদি: ডা. আহাদ

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২:২৯ এএম

    ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদি সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। অস্ত্রোপচার শেষে তার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগের চিকিৎসক ও ন্যাশনাল হেলথ অ্যালায়েন্সের (এনএইচএ) সদস্যসচিব ডা. মো. আব্দুল আহাদ।

    বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে একটি টেলিভিশন চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এসব তথ্য জানান।

    ডা. মো. আব্দুল আহাদ বলেন, বাংলাদেশ সময় বিকেল ৫টার দিকে ওসমান হাদির পরিবার অস্ত্রোপচারের জন্য সম্মতি দেয়। এরপর তাকে অপারেশন থিয়েটারে নেওয়া হয়। “অপারেশন শেষ হওয়ার পর আর কোনো আপডেট পাওয়া যায়নি। পরে সরাসরি তার মৃত্যুর খবর জানানো হয়,” বলেন তিনি।

    হাদির মরদেহ দেশে আনার বিষয়ে জানতে চাইলে ডা. আহাদ বলেন, মৃত্যুর খবরটি এইমাত্র পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

    এফএস

