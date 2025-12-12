ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির মৃত্যুতে জয়পুরহাটে বিক্ষোভ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক এবং ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে জয়পুরহাটে বিক্ষোভ মিছিল হয়েছে।
বৃহস্পতিবার রাত ১১টায় শহরের ডা. আবুল কাশেম ময়দান থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পাঁচুর মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।
সেখানে সংক্ষিপ্ত সমবেশে বক্তব্য দেন জেলা নাগরিক পাটির (এনসিপি) জুলাই গণঅভ্যুণ্থান ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক বোরহান উদ্দিন, জেলা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক এ এইচ হাসিবুল হক সানজিদ, সিনিয়র যুগ্ম সদস্য নিয়ামুর রহমান নিবির, সংগঠক ফাহিম ফয়সাল রাফি, জেলা ওয়ারিয়র্স অব জুলাইয়ের সদস্য সচিব রাশেদুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আল ইমরান বাধন, ক্রিয়া সম্পাদক মাহামুদুর রহমান মিল্টনসহ ইনকিলাব মঞ্চের প্রতিনিধিরা।
জানাগেছে, জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাজধানীর পুরানা পল্টনের বক্স কালভার্ট সড়কে চলন্ত মোটরসাইকেল থেকে দুর্বৃত্তরা রিকশায় থাকা ওসমান হাদিকে গুলি করে। ঢাকা-৮ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করার জন্য প্রচারণা চালাচ্ছিলেন তিনি। পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দ্রুত তাকে ঢাকা মেডিকেলের জরুরি বিভাগে নেয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় জানা যায়, গুলি ওসমান হাদির মাথার ডান দিক থেকে ঢুকে বাম পাশ দিয়ে বের হয়ে গেছে, তবে অংশবিশেষ এখনও তার ব্রেনে রয়েছে। এই অবস্থার মধ্যেই পরিবারের ইচ্ছায় তাকে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল। সর্বশেষ সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুরে উন্নত চিকিৎসার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে সিঙ্গাপুরে নেয়া হয়েছিল ওসমান হাদিকে। সেখানে বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় না ফেরার দেশে পাড়ি জমিয়েছেন তিনি।
