    ‘আমরা সবাই হাদি হবো, হাদির মুখে কথা কবো’- স্লোগানে ঢাবি ছাত্রীদের বিক্ষোভ

    ‘আমরা সবাই হাদি হবো, হাদির মুখে কথা কবো’- স্লোগানে ঢাবি ছাত্রীদের বিক্ষোভ

    ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী শহীদ শরিফ ওসমান হাদির খুনিদের বিচার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) নারী শিক্ষার্থীরা।

    বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দিনগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শামসুন্নাহার হল ও রোকেয়া হল থেকে বিক্ষোভ মিছিল করেন শিক্ষার্থীরা।

    মিছিলটি হল প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে ক্যাম্পাসের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে শাহবাগ চত্বরে অবস্থান নিয়েছে। এসময় শিক্ষার্থীরা 'আমরা সবাই হাদি হবো, হাদির মুখে কথা কবো', 'দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা ঢাকা', 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ জিন্দাবদ'সহ নানা স্লোগান দেন।

    ইনকিলাব মঞ্চ, এনসিপি নেতাকর্মীসহ বিক্ষুব্ধ ছাত্র জনতার সঙ্গে নারী শিক্ষার্থীরাও শাহবাগে অবস্থান করছেন।

    ১২ ডিসেম্বর জুমার নামাজের পর রাজধানীর বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট রোড এলাকায় প্রচারে যাওয়া ওসমান হাদিকে গুলি করে মোটরসাইকেলে আসা দুই সন্ত্রাসী। রিকশায় থাকা হাদি মাথায় গুলিবিদ্ধ হন। তাকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এরপর তাকে নেওয়া হয় এভারকেয়ার হাসপাতালে। অবস্থা গুরুতর দেখে সেখান থেকে হাদিকে সিঙ্গাপুরে নিয়ে যায় সরকার। কিন্তু সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে বৃহস্পতিবার না ফেরার দেশে চলে যান আধিপত্যবাদবিরোধী প্লাটফর্ম ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদি।

