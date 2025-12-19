এইমাত্র
    • আজ শুক্রবার, ৫ পৌষ, ১৪৩২ | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
    রাজনীতি

    আগুন দিয়ে আন্দোলন ভিন্ন খাতে নেওয়ার চেষ্টা হাদির স্পিরিটের বিরোধী: নাহিদ

    সময়ের কণ্ঠস্বর রিপোর্ট প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০১:৫৩ এএম
    আগুন দিয়ে আন্দোলন ভিন্ন খাতে নেওয়ার চেষ্টা হাদির স্পিরিটের বিরোধী: নাহিদ

    জুলাই বিপ্লবের অন্যতম সংগঠক ও আন্দোলনকর্মী শহীদ শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। একই সঙ্গে তিনি আন্দোলনের নামে সহিংসতা ও অগ্নিসংযোগ করায় কঠোর ভাষায় নিন্দা জানিয়েছেন।

    বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১টা ২২ মিনিটে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে নাহিদ ইসলাম বলেন, 'শরীফ ওসমান হাদির লড়াই প্রতিষ্ঠান গড়ার লড়াই। গঠনতান্ত্রিক লড়াই। আধিপত্যবাদ ভেঙে বাংলাদেশ গড়ার লড়াই। যারা আজকে আগুন দিয়ে আন্দোলন ও বিক্ষোভকে ভিন্ন খাতে নেওয়ার চেষ্টা করছে এবং এই কর্মসূচিকে উৎসাহ দিচ্ছে, তারা হাদির স্পিরিটের বিরোধী। এটা পরিকল্পিত স্যাবোটেজ।'

    সবাইকে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, 'হাদির শহীদি মৃত্যুকে আমরা কোনোভাবেই কোনো হঠকারী গ্রুপকে ব্যবহার করতে দিবো না। হাদির খুনি ও গণহত্যাকারী হাসিনাকে ভারত থেকে ফেরত দিতে হবে।'

    এর আগে দেওয়া আরেকটি স্ট্যাটাসে নাহিদ ইসলাম সবাইকে শান্তিপূর্ণ ও দায়িত্বশীলভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'জনগণের বিক্ষোভকে ভিন্নখাতে প্রবাহের জন্য বিভিন্ন হঠকারী গ্রুপ চেষ্টা করছে। এরা জুলাই বিরোধী, এদের উদ্দেশ্য ভিন্ন।'

    এসকে/আরআই

    নাহিদ ইসলাম আন্দোলন ওসমান হাদি

