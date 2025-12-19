এইমাত্র
    • আজ শুক্রবার, ৫ পৌষ, ১৪৩২ | ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫
    সময়ের কণ্ঠস্বর - প্রজন্মের সংবাদ মাধ্যম
    রাজনীতি

    আমাদেরও যেন শহীদি মৃত্যু হয়: মাহফুজ আলম

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০১:৫৬ এএম
    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০১:৫৬ এএম

    আমাদেরও যেন শহীদি মৃত্যু হয়: মাহফুজ আলম

    সময়ের কণ্ঠস্বর ডেস্ক প্রকাশ: ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫, ০১:৫৬ এএম

    ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে নেতাদের মধ্যে শোক ও ক্ষোভের আবহ সৃষ্টি হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ সময় রাতে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

    এ মৃত্যুর সংবাদের পর সাবেক তথ্য উপদেষ্টা মাহফুজ আলম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে এক পোস্টে লেখেন, ‘শহিদ ওসমান হাদী জিন্দাবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। আমাদেরও যেন শহীদি মৃত্যু হয়। আমৃত্যু যেন আমরা জুলাইয়ের পক্ষে লড়াই চালিয়ে যেতে যেতে শহিদ হই।’

    জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) শীর্ষ নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীও হাদির মৃত্যুর প্রতিক্রিয়ায় তীব্র ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন, ‘এই রক্তের হিসাব দিতে হবে। উই আর হাদি।’

    এদিকে হাদির মৃত্যুতে প্রতিবাদ ও দায়ীদের গ্রেফতারের দাবিতে ঢাকাসহ সারা দেশে বিক্ষোভ ও সড়ক অবরোধ করেছে ছাত্র-জনতা।

